Para inversores: acciones y fondos con mayor potencial de suba

Por Ramiro Marra (*).-



Los seres humanos somos animales de costumbres, por eso estamos todos prevenidos ante la baja del mercado. Nos da miedo porque lo sentimos desconocido, porque agarramos el mal hábito de ver un mercado alcista continuo. Las bolsas no suben siempre, necesitan de bajas para hacer sustentable la suba, si no se pueden crear burbujas. Ahora es cuando nos tenemos que agachar un poco, poner los pies en agua fría y empezar a analizar cuáles son los drivers que tenemos que considerar para una mejor toma de decisiones.







Por eso vamos a tomar a la Argentina como punto de partida y sus motivos para que siga siendo la niña mimada. En principio, esperamos que la Fed con las minutas (opinión) de abril, de cada uno de los gobernadores, bajen la expectativa de subas de tasas de junio, septiembre y diciembre (o 4 en el año) a una expectativa de dos subas más, junio y diciembre. El motivo es la abrupta baja en el PBI que mide la Fed de Saint Louis: de crecer al 5% en enero paso al 2% en marzo (la mide a diario en función de datos económicos y financieros). Esto generará un impulso en emergentes por la baja de la tasa estadounidense a 10 años, especialmente en renta de riesgo, sea bonos o acciones. Esperamos un impacto positivo también en commodities, fundamentalmente granos.



Esto generará un flujo alto para las siguientes empresas locales: Cablevisión, porque tiene un desarbitraje de propiedad con Telecom de al menos 20%, y porque por su capitalización debería ser la segunda o tercera empresa del Merval. Eso traerá mucho volumen cuando llegue al índice. Pampa Energía, porque su precio de mercado no ha incorporado las mejoras patrimoniales en Transener y Edenor, y las expectativas de sus ingresos para este año son mejores que en 2017, las cuales no están "preciadas". Cresud, porque la abultada posición en efectivo y la expectativa de venta de activos en Israel son más altas este año que el anterior. La empresa se ve favorecida por mejora en los ingresos por campos propios. Y Banco Macro, porque es la entidad financiera con mayor potencial de emergentes, tanto en ratio Precio/Utilidad estimado (P/E Forward, por sus siglas en inglés), como eficiencia del activo.



Por otro lado tenemos que el impacto de la ley de mercado de capitales (Financiamiento Productivo), que creemos que la aprobará el Congreso sin inconvenientes en las próximas tres semanas, impactará positivamente en BYMA, y a su vez en Banco de Valores, donde creemos que hoy está el mejor "upside" alcista dentro del sector financiero junto a Macro, por sus excelentes balances y el potencial de jugar fuerte en el boom de estructuraciones que esperamos para el próximo trimestre



No hay que olvidar que la diversificación del riesgo es fundamental para tener una cartera eficiente, por eso es recomendable seleccionar entre algunos de los papeles nombrados y hacer un mix con los mejores fondos de acciones del momento que son el Delta Select y/o Consultatio Acciones. En renta variable podemos colocar la mitad del capital a invertir.



Para obtener una cartera moderada, el otro 50% lo podemos invertir en bonos como el AY24 o el AO20, o alternativas de fondos como Tavelli Renta o Balanz Capital Ahorro, considerando que hoy no existe costo-beneficio a favor de estar posicionado en Lebac o en renta fija en dólares, ya que tienen el mismo potencial. No consideramos al dólar un riesgo, el BCRA tomó la decisión de tomar riendas hasta el final, y no cederá en mantenerlo en el rango. Si lo vence el mercado, subirá la tasa en pesos. Pero el dólar llegó a un techo.



El gran punto de inflexión, donde vamos a tener que rever nuestra cartera, es el segundo martes de junio cuando (esperamos y deseamos) entremos a ser un "país emergente" y se convaliden todos nuestros pronósticos. Creo que con esta cartera hay altas probabilidades de tener rendimientos por encima de las medias del mercado, sino se cumplen las expectativas solo me queda recomendarles hacerse youtubers, que dicen que es el negocio del momento. (para seguir actualizados les recomiendo mi canal de Youtube, y donde se puede aprender a invertir en Bolsa)



(*) Director de Bull Market Brokers.