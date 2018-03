Luego de su excarcelación, Zannini y D'Elía marcharon a la Plaza de Mayo

Después de ser liberados desde la cárcel de Ezeiza, Carlos Zannini y Luis D 'Elía participaron de la marcha que militantes de Unidad Ciudadana realizan desde el predio de la ex ESMA hacia la Plaza de Mayo, por el aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976.



La ex presidente Cristina de Kirchner publicó en su cuenta de Twitter el abrazo de su hijo Máximo y Zannini, luego de que éste dejara la cárcel tras un fallo de esta madrugada del Tribunal Oral Federal 8, que también dispuso la inmediata liberación de Luis D' Elía.



"Lo más preocupante es que no termina nada, porque no me han absuelto en una causa que han inventado y que tiene como único objetivo perjudicarla a Cristina. Esta libertad deja sin sustento el pedido de desafuero de Cristina", dijo Zannini, en medio de saludos de familiares y dirigentes que lo aguardaban a la salida de la cárcel.



D'Elía también apuntó contra el Gobierno por sus 111 días tras las rejas. "Por decisión de Mauricio Macri, fuimos presos políticos. Hay que seguir luchando para que en la Argentina no quede ni un solo preso político", exclamó y agrego: "Macri nos metió presos, tenemos que ser centenares de argentinos marchando en las calles".



A la salida de la cárcel, ambos anunciaron que participarían de la marcha convocada a Plaza de Mayo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.