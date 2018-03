Para el BCRA, "no existe evidencia de que la fase expansiva se esté agotando"

El Indicador Líder de Actividad económica (ILA) que elabora el Banco Central destacó que, por primera vez desde 2011, "no existe evidencia de que la fase expansiva se esté agotando", luego de que el desempeño de la economía registrara siete trimestres consecutivos de crecimiento.



"Durante el tercer trimestre de 2017 el PBI alcanzó el máximo registrado en 2013 y en 2015 y hoy supera en más de 2% a ese nivel", expresó un análisis de la entidad.



El BCRA resaltó que, "en dichas oportunidades, el pico de la actividad fue seguido por recesiones que implicaron caídas acumuladas del PBI de 3,9% y 3,4% respectivamente".



Tanto en 2013 como en 2015, la caída de actividad "puso en evidencia restricciones en la oferta productiva", aunque a diferencia de esos años "la recuperación económica que comenzó en el tercer trimestre de 2016 es sostenida y no se observan señales de que esté llegando a su fin".



Para el primer trimestre de 2018, la Predicción Contemporánea del PBI, del BCRA es de 0,7%, en tanto que la media de las proyecciones de los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) es de 0,6%.



"Para el promedio del año, los pronósticos del REM y de distintos organismos internacionales oscilan entre 1,8% y 3,8% de crecimiento, confirmando que la economía seguiría en expansión", resaltó el trabajo.



El BCRA precisó que para anticipar un posible cambio de fase de la actividad desde una expansión a una recesión o viceversa, se calcula mensualmente el ILA, un indicador compuesto por 10 variables (reales, financieras y de expectativas) que suelen anticipar los cambios de tendencia de la economía.



"Con datos a febrero de 2018, este indicador no evidencia señales de que la economía ingrese en una fase recesiva", enfatizó la entidad al reseñar que este análisis "es muy útil para la política económica ya que permiten detectar en forma temprana los cambios de fase del ciclo económico que, de otra forma, sólo podrían conocerse luego de varios meses de haber ocurrido con la información de cuentas nacionales".



Finalmente, se destacó que "la mayor intensidad de la inversión que caracteriza a la recuperación económica actual en un contexto de reinserción de Argentina en los mercados financieros internacionales con tipo de cambio flotante, permiten relajar las restricciones de oferta y la escasez de divisas que habían limitado el crecimiento económico en 2013 y 2015".