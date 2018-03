Carlotto: "No permitiremos ni un retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, manifestó este sábado que desde los organismo de derechos humanos le reiteran al Gobierno que no permitirán "ni un retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia", al leer el documento en el acto en Plaza de Mayo en conmemoración del 42° aniversario del golpe de Estado del 24 de mayo de 1976.



Carlotto aseguró, durante el tramo del documento que leyó desde el palco, que la lucha por "la identidad de los niños que nacieron en cautiverio durante la dictadura seguirá hasta que el último de ellos sepa quién es y de dónde viene".



"La lucha por la identidad es la lucha de toda una sociedad. Hace años que estamos en esta causa y logramos recuperar 127 nietos. Vamos a seguir por este camino hasta lograr la verdad".



Además, pidió a la sociedad que no cese en la búsqueda de los nietos que aún restan por hallar. "Ya no hay tiempo para secretos familiares. Anímense para decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de nuestros nietos. Hoy buscamos hombres y mujeres de más de 40 años, madres y padres con hijos. Por muchos nietos más. Gracias".