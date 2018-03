Bullrich, tras fallo que liberó a Zannini y D'Elía: "Lo más importante es que la Justicia es independiente"

El senador nacional Esteban Bullrich dijo que "lo más importante es entender que la Justicia es independiente", al ser consultado sobre la excarcelación de Carlos Zannini y Luis D'Elía, en la causa que los investiga por presunto encubrimiento de los acusados iraníes de atentar contra la AMIA.



"No voy a opinar de los fallos, no soy abogado, pero escuché a la fiscal que tomó la decisión (Gabriela Baigún) y me pareció que aplicó el criterio de justicia. Tenemos que acostumbrarnos en esa independencia de la justicia; hay fallos que nos caen bien, pero lo importante es que la Justicia pueda actuar con libertad", afirmó.



En un reportaje al programa "Unas cuantas verdades", por radio Cultura, Bullrich subrayó que "estamos viendo una Justicia independiente que, claramente, no responden al gobierno y eso es sano".



"Que la Justicia sea independiente es el primer gesto de una salud institucional que vale la pena ver. Seguramente hay que usar la independencia con criterio de justicia; es un tema que hay ver y revisar por parte de los mismos jueces".



Señaló, en ese sentido, que la Corte Suprema de Justicia "ha demostrado cierta preocupación y también esa la misma Justicia trata de establecer que los criterios de justicia se respeten en todos los fueros" y en tal sentido mencionó el discurso del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar el año judicial, cuando cuestionó la "tragedia burocrática" en los tribunales y la "tragedia del tiempo", que hace que se naturalicen procesos eternos.