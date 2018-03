El Gobierno despide a familiares de soldados caídos en Malvinas que visitarán sus tumbas en Darwin

El canciller Jorge Faurie despedirá este domingo a los familiares de los soldados caídos en la guerra de Malvinas cuyos restos fueron identificados en 2017 por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en vísperas de su partida a las Islas a fin de realizar una visita al Cementerio de Darwin.



Se trata de un encuentro privado que se desarrollará desde las 19.30 en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, donde están alojados familiares que residen en diferentes provincias. Unos 200 familiares de 90 soldados sepultados en Darwin por primera vez podrán visitar sus tumbas identificadas con nombre y apellido.



Una vez terminado el encuentro, está prevista la realización de una conferencia de prensa a cargo del Canciller Faurie y el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, cuya cartera fue la encargada de informar el resultado de los trabajos forenses de identificación a los familiares, y asistirlos psicológicamente durante todo el proceso.



El secretario Avruj integra la comitiva que mañana llegará a la base militar de Mount Pleasant para dirigirse al cementerio -ubicado a unos 80 kilómetros- para participar de la ceremonia.



Cabe recordar que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) logró la identificación de 88 de las 121 tumbas de soldados caídos en Malvinas que permanecían sin nombre desde la guerra de 1982, según el informe que el organismo les entregó en Ginebra a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido.



El Gobierno comenzó a partir de allí, en Buenos Aires, una serie de entrevistas individuales con los familiares para informarles el resultado de los análisis de ADN, un proceso que se extendió durante todo el mes de diciembre, y que culminó con la organización de un viaje a las islas.



Los familiares -que residen en distintas provincias del país- fueron contactados telefónicamente por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, y fueron citados a reuniones en Buenos Aires en distintas fechas, que se realizaron en la sede de la secretaría, que funciona en el predio de la exESMA.



En casos excepcionales que, por razones de salud o edad avanzada no puedan concurrir, una delegación oficial les llevó personalmente la información. Durante todo el proceso, los familiares fueron asistidos por un equipo multidisciplinario que integraron miembros de la secretaría de Derechos Humanos y especialistas del Centro Ulloa, un organismo que brinda asistencia a víctimas del terrorismo de Estado y de violaciones a los derechos humanos ocurridas en contextos democráticos y de situaciones de tragedia o catástrofe.



También integran este grupo especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense -que participó del equipo forense que trabajó en las islas-, del Ministerio de Desarrollo Social y de la Escribanía General de la Nación. Todas las instituciones intervinientes participaron de las entrevistas con los familiares, se informó desde la secretaría que conduce Claudio Avruj.



En septiembre, una vez concluidos los trabajos de exhumación en Darwin, el equipo forense del CICR que trabajó en el cementerio informó que fueron exhumadas en total 121 tumbas, y no 123 como se había indicado en un principio.



El proceso de exhumación, análisis, documentación y reinhumación de los restos de soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas y sepultados en 121 tumbas como NN, se desarrolló durante 7 semanas, entre el 20 de junio y el 7 de agosto de este año, luego de un acuerdo alcanzado entre los gobiernos argentino y británico, con el CICR.



Las muestras fueron transportadas y analizadas en el laboratorio que el Equipo de Antropología Forense (EAF) posee en la provincia de Córdoba, donde fueron cotejadas con las muestras de ADN aportadas por los familiares. Además, las muestras fueron enviadas también a laboratorios en el Reino Unido y España, que se encargaron del control y el aseguramiento de la calidad del análisis de ADN.



En tanto, diputados de Cambiemos y funcionarios de la Cancillería rindieron un homenaje en el Congreso de la Nación al coronel británico Geoffrey Cardozo, quien fue el encargado de diseñar el cementerio de Darwin en 1982, por su compromiso humanitario con los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas.





Geoffrey Cardozo, fue el encargado de diseñar el cementerio de Darwin en 1982.



Cardozo concurrió el 23 de marzo al Congreso, acompañado por el excombatiente Julio Aro, presidente de la fundación "No me olvides", impulsora de la iniciativa de las identificaciones de los soldados.



Tanto Cardozo como Aro serán parte del contingente de 248 argentinos -en su mayoría familiares- que viajarán el lunes a Malvinas para dejar oficialmente inauguradas las placas con los nombres de los 90 soldados que lograron ser identificados.