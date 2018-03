Según un informe de CAME, la producción de la industria pyme creció 1,5% en febrero frente igual mes del año pasado, cumpliendo 8 meses consecutivos en alza y acumulando un incremento de 2,5% en los primeros dos meses del año.



Sin embargo, desde la entidad advirtieron que se compara contra un mes de mucha caída, como fue febrero 2017 cuando la producción se retrajo 5% anual.



En este marco, volvió a caer la proporción de empresas que progresan (sólo 42%), y el uso de la capacidad instalada bajó a 66%.



"Los costos fijos altos y la falta de ventas son dos problemas serios que enfrenta el industrial, además del encarecimiento del crédito y los atrasos en los pagos, que golpean la rentabilidad de la pyme", dijo Fabián Tarrío, presidente de CAME.



Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias Pymes. El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) registró un valor de 79,8 puntos en febrero.



De los 11 sectores relevados, 7 crecieron y 4 descendieron. Tuvieron evolución anual: "Productos químicos" (5,8%), "Material de Transporte" (5,6%), "Productos de caucho y plástico" (5,5%), "Productos de metal, maquinaria y equipo" (4,5%), "Productos eléctrico-mecánicos e informática (2,0%), "Productos textiles y prendas de vestir" (2,5%), "Alimentos y bebidas" (0,5%).



En algunos rubros donde se observó mucha dispersión según subsectores. En productos de metal, máquinas y herramientas, creció bien la producción de productos como tanques de agua, aberturas de aluminio, filtros, zinguerías, maquinaria para el agro, o fabricación de autopartes. Pero tuvieron un desplome fuerte los pedidos y la producción en otras como máquinas para corte y plegado de chapa, o maquinarias vinculadas a la industria maderera entre otras.



Se movieron con bajas anuales: "Calzado y marroquinería" (-5,5%), ''Maderas y Muebles" (-5,3%), "Papel, cartón, edición e impresión" (-2,5%) y 'Minerales no metálicos' (-1,2%).