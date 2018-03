Bolsas de Europa operan mixtas atentas a riesgo persistente de una guerra comercial entre China y EEUU

Las principales bolsas europeas operan mixtas, pendientes del riesgo persistente de una guerra comercial entre China y Estados Unidos.



Cabe recordar que Estados Unidos presentó un reclamo contra el país asiático en la Organización Mundial de Comercio (OMC), en el marco de un paquete de medidas comerciales anunciadas en la víspera por el presidente Donald Trump (firmó el último jueves un memorando que permite imponer aranceles por hasta u$s 60.000 millones a importaciones de China, que entrará en vigor tras un período de consulta de 30 días).



La bolsa de Milán permanece en vilo por el último giro en las negociaciones sobre la posible formación de un Gobierno en Italia, y que implican al Movimiento 5 Estrellas y a la Liga Norte. Entre los valores protagonistas de la sesión figura Smurfit Kappa, que cotiza hoy a la baja.



La empresa papelera irlandesa rechazó la oferta mejorada de compra presentada por el gigante estadounidense del sector International Paper.



En tanto, Royal Bank of Scotland cotiza al alza la mejora de recomendación emitida por Deutsche Bank, hasta 'comprar'. El banco alemán justifica su apuesta por RBS en el impulso que supondrá en su negocio las subidas inminentes de los tipos de interés que ultima el Banco de Inglaterra. Según Deutsche Bank, RBS es uno de los bancos europeos más sensibles a los tipos de interés.



• Asia



En tanto, el nikkei de Tokio cerró con un alza de 0,7%. En tanto, el índice compuesto de Shanghái cerró con una pérdida del 0,6%, a 3.133,71 puntos, mientras que el referencial de acciones favoritas CSI300 bajó también un 0,6%, a 3.879,89 unidades.



Ambos índices treparon desde mínimos intradía después de que los futuros E-Mini para el índice S&P 500 repuntaron más del 1%.



El diario The Wall Street Journal reportó que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el representante comercial, Robert Lighthizer, enviaron una carta a Liu He, un viceprimer ministro recién nombrado que supervisa la economía china, con una lista de las medidas que Estados Unidos quiere que China adopte.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el lunes que Pekín está dispuesto a mantener conversaciones con Washington para resolver sus diferencias, aumentando las esperanzas de que pueda ser evitada una guerra comercial potencialmente dañina.



El referencial compuesto ChiNext para empresas emergentes , con gran peso tecnológico, repuntó un 3,2%, liderado por compañías de semiconductores y fabricantes de productos biológicos.