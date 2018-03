Para la fiscal que dictaminó a favor de Zannini y D'Elía, "la libertad durante el proceso no es igual a impunidad"

La fiscal federal Gabriela Baigún sostuvo que "la libertad durante el proceso no es igual a impunidad", al responder a críticas por su dictamen a favor de la excarcelación de Carlos Zannini y Luis D´Elía en la causa por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a la AMIA.



"Hay que saber que en el proceso el principio general es la libertad", declaró a Radio 10.



Baigún insistió en que "es absolutamente equivocado" vincular la excarcelación con la impunidad y recordó que cuando una persona "es condenada, estará obligada a cumplir" la sentencia.



El viernes último, la fiscal había dictaminado a favor de la excarcelación de Zannini, ex secretario general de la presidencia de Cristina de Kirchner, y de D´Elía, quien fue funcionario en el área de tierra y vivienda del gobierno kirchnerista.



En la madrugada del sábado, el Tribunal Oral Federal 8 dispuso la inmediata liberación de ambos exfuncionarios.



"Era básico que frente a esta nueva calificación de la Cámara correspondía la libertad", apuntó la fiscal en alusión que la carátula del proceso pasó de la acusación original por el delito de "traición a la Patria" al de "encubrimiento agravado".



Aseguró dictaminó a favor de la excarcelación una vez que descartó "la existencia de riesgos procesales, fuga o entorpecimiento de la investigación".



Recordó que en otros casos (puso como por ejemplo el juicio por la venta de Rural de Palermo durante el menemismo), "los imputados estuvieron siempre en libertad".



Además remarcó que "muchos funcionarios del gobierno anterior están en libertad" en las causas que se instruyen en su contra, y puso como ejemplo la causa por el Plan Qunita, y la investigación por compra de material ferroviario en la que está acusado el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.



D´Elía y Zannini están acusados de haber participado en un "plan criminal deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes" acusados por el ataque terroristas de 1994.



La investigación se originó en un denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Fernández de Kirchner, y otros, el 14 de enero de 2015, 4 días antes de aparecer muerto en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.



Por esta causa fueron procesados con prisión preventiva la ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman, Zannini, el dirigente de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil y los dirigentes políticos D´Elía y Fernando Esteche.