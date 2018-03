Piden seguir investigando a Macri y Michetti por el memorando con Qatar

El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes apeló la decisión de cerrar por "inexistencia de delito" una denuncia al presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti por la firma de un memorando con un fondo de inversión de Qatar.



"Las denuncias de esta gravedad institucional deben ser abiertas a la investigación, no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio", sostuvo Moldes en el dictamen presentado ante la Cámara Federal.



Según el texto al que accedió Télam, el fiscal sostuvo que debe revocarse la decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien archivó la denuncia por inexistencia de delito, y ordenarse las medidas de prueba que había pedido la fiscal Paloma Ochoa.



Esa decisión de Rafecas fue confirmada por la sala I de la Cámara Federal y ahora Moldes intenta llegar a Casación Penal.



"Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo invariablemente que una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosimilitud no puede ser cerrada caprichosamente, tal como ha hecho una vez más el juez Rafecas", sostuvo Moldes.



Al respecto recordó que su fiscalía también apeló el cierre sin investigación previa de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, también resuelto por Rafecas.



"No puedo hoy borrar con el codo lo que entonces escribí con la mano", sostuvo.



Macri, Michetti y funcionarios de su gabinete fueron denunciados por una ONG, la Fundación por la Paz y el cambio climático", a raíz de la firma del Memorándum el 6 de noviembre de 2016, en una acusación en la que también se apuntó al tenista Gastón Gaudio como supuesto nexo.