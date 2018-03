Docentes y estatales bonaerenses instalarán una carpa blanca frente a la gobernación provincial

Gremios estatales de la Provincia en conjunto con los docentes -que amenazan con lanzar un paro para el 5 de abril- instalarán una carpa blanca frente a la gobernación bonaerense en rechazo del 15% de aumento salarial ofrecido por la gestión de María Eugenia vidal y exigiendo "paritarias sin techo".



"No tenemos un pliego común porque los reclamos son distintos", explicó a Télam el secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense (Cicop), Guillermo Pacagnini.



No obstante, el dirigente sindical señaló que "sintéticamente" lo que plantean es que "la paritaria no tenga techo" y el "rechazo a la pauta general" del 15 por ciento. Al respecto, Pacagnini agregó que "cada gremio tiene su planteo" y destacó que la mayoría de las entidades gremiales demanda la apertura "urgente de las paritarias porque la única que está abierta es la de los docentes".



"Judiciales, estatales, Administración Pública Central y salud tenemos las paritarias cerradas, y a esta altura del año tendrían que estar abiertas," denunció, a la vez que aseguró que la situación es "inédita" y que se trata de la "primera vez" que para esta fecha no están "sentados discutiendo salarios y condiciones laborales".



En este contexto, Pacagnini anticipó que Cicop resolvió en el congreso que realizó el viernes un paro de 24 horas en la provincia de Buenos Aires " con el planteo de hacerlo en conjunto con el resto de los estatales y con movilización a la Gobernación".



Por su parte, una fuente gremial informó a Télam que el Frente de Unidad Docente anunciará en conferencia de prensa un paro para el día 5 de abril en reclamo de que vuelvan a ser convocados por la Provincia para continuar con la negociación paritaria.



La carpa será instalada este martes a partir de las 9 en la Plaza San Martín, frente a la Gobernación provincial, ubicada en la calle 6 entre 51 y 56 de La Plata, por representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación Judicial Bonaerense.



También participarán de la organización el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba).