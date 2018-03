Para la OCDE, la corrupción genera desconfianza y favorece al populismo y proteccionismo

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, advirtió de que la corrupción en los sectores público y privado no sólo afecta a la eficiencia económica, sino también, porque genera desconfianza, favorece el populismo, el nacionalismo y el proteccionismo además de amenazar el sistema multilateral.



"La integridad del planeta no es un sueño lejano, es una necesidad urgente. Nuestros ciudadanos están perdiendo la fe y la situación ha empeorado con la crisis", señaló Gurría en la apertura del foro anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la lucha contra la corrupción.



La disminución de la confianza en los gobiernos de la OCDE ha bajado, desde antes de la crisis, tres puntos respecto del 42% de media, lo que Gurría atribuye al aumento de la brecha entre ricos y pobres, pero también a la calidad de los servicios públicos y a la inquietud sobre los efectos de la globalización.



Un caldo de cultivo para el populismo, el nacionalismo y el proteccionismo que cuestiona la democracia, subrayó el alto funcionario, que fue ministro de Exteriores y de Hacienda en su país, México. También hizo hincapié en el frecuente fenómeno transfronterizo de la corrupción, en forma de flujos financieros ilícitos, ciberdelitos o tráfico de personas, que constituyen "el lado oscuro de la globalización".



Los dirigentes internacionales invitados a la primera sesión del foro, en particular las primeras ministras de Noruega, Erna Solberg, y e Islandia, Katrín Jakobsdóttir, así como el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, subrayaron el papel de la transparencia para combatir la corrupción.



Solberg explicó que en Noruega la transparencia significa que cualquiera puede consultar la declaración de la renta de otro y estimó que si su país es tercero en la lista mundial del nivel de confianza en el Gobierno es por su sistema de protección social, que garantiza una educación y una sanidad gratuitas.



También está relacionado con la existencia de un fondo soberano constituido con los ingresos de explotación de los hidrocarburos, que tiene como misión formar una reserva para beneficiar a las generaciones futuras.



Timmermans comentó: "Si queremos promover activamente la igualdad de oportunidades (...) hay que crear más transparencia", como por ejemplo en lo relativo al acceso a la documentación.



La vicepresidente Gabriela Michetti contó que la corrupción explica en gran parte la paradoja de que la Argentina sea un país con un potencial en recursos naturales y al mismo tiempo casi un tercio de la población en situación de pobreza.



Por eso dijo que el propósito del gobierno de Mauricio Macri es "transformar la cultura de la ciudadanía" para que se pueda asentar el concepto de "integridad... ante todo con la ejemplaridad de las autoridades y de los funcionarios públicos".



Más allá de las reformas legislativas que se han promovido en Argentina -para dar acceso a la información pública, para crear la figura del arrepentido o para establecer la responsabilidad de las empresas-, Michetti quiso "pedir ayuda" porque "necesitamos del mundo y de las buenas prácticas para aprender".



La titular del Senado afirmó que "Argentina quiere proponerse como un líder en Latinoamérica en estas cuestiones", y a ese respecto se refirió al trabajo que, desde la presidencia del G-20, está realizando con el grupo anticorrupción, del que espera que sirva para que los países miembros "asuman compromisos".



Para la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Matilde Pereira Rubio, el núcleo de la corrupción es el dinero que circula en la política por los conflictos de intereses que genera.



Señaló que sus trabajos muestran que hay "una gran correlación" entre las trabas a la investigación periodística (y los ataques a informadores) y el nivel de corrupción de un país.