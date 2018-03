El Gobierno reiteró su rechazo a que se conceda prisión domiciliaria a Astiz

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, insistió en que el Gobierno se opondrá "sistemáticamente" a que se conceda el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Alfredo Astiz.



"Salvo que su situación de salud sea muy delicada, muy terminal, nosotros nos vamos a oponer sistemáticamente a que se le dé ese privilegio de la prisión domiciliaria, como lo hicimos con (Miguel) Etchecolatz y con (Francisco) Gómez, el apropiador de (el nieto restituido) Guillermo Pérez Roisinblit, hace dos semanas", declaró a radio Milenium.



"El Ejecutivo no tiene por qué estar para determinar condenas ni lugares de prisión", y señaló que "hoy no está en trámite una prisión domiciliaria de Astiz", agregó.



Avruj afirmó que "es falso" que el Gobierno no haya hecho acto alguno con motivo del "Día de la Memoria, la verdad y la Justicia" con el que se recuerda al golpe de estado del 24 de marzo 1976, del que el sábado se cumplió el 42 aniversario que movilizó a una multitud hacia la Plaza de Mayo.



"Desde la Secretaría de Derechos Humanos hicimos múltiples actividades y lo más importante es la muestra sobre Conadep que hemos inaugurado y está en exhibición en la ex Esma, en el Centro Cultural Conti, además, entendemos que el 24 de marzo es de todos los argentinos", puntualizó.



"Sabíamos que iba a ocurrir. Es parte del discurso tomado por quienes organizan el evento. Es algo que no le hace bien a la democracia, pero yo no le doy mayor trascendencia", comentó Avruj acerca de las críticas al presidente Mauricio Macri expresadas en el acto del sábado en Plaza de Mayo.