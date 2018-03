Con un mercado atento al movimiento del Central, el dólar opera estable a $ 20,49

Con un mercado atento al movimiento del Banco Central, el dólar se mantiene estable este martes a $ 20,49 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En tanto, operadores señalaron que el BCRA ya interviene en el MULC para sostener la cotización del billete mayorista en $ 20,19.



En la plaza paralela, el blue cede cinco centavos a $ 20,83, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó ayer 10 centavos a $ 20,19.



Sucede luego de que ayer el Banco Central se hiciera presente por séptima rueda consecutiva y desembolsara otros u$s 69 millones para contener la suba del billete.



La divisa -que anotó el lunes su segunda caída consecutiva- se desacopló del segmento mayorista, donde la divisa terminó sin cambios a $ 20,21.



Durante la rueda, la moneda estadounidense tuvo un recorrido muy acotado en una rueda en la que el Banco Central volvió a fijar límites al movimiento de los precios. Operadores estimaron que la autoridad monetaria habría vendido unos u$s 100 millones, con lo que en el mes llevaría desembolsado cerca de u$s 1.800 millones.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable ayer a un promedio del 25,5% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 148 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las Lebac en el circuito secundario se operaban al plazo de 23 días a 23,55% TNA, y la de 268 días al 24,9% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 1.156 millones, más del 40% se realizó para fin de mes a $ 20,215 con una tasa implícita del 9% TNA y el plazo más largo fue julio a $ 21,63 a una tasa del 20,50% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron este lunes u$s 18 millones, hasta los u$s 60.917 millones.