Denuncian "colados" en el viaje a Malvinas: el padre de un soldado se quedó sin lugar

El diputado nacional del FPV y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, denunció la presencia de "colados" en el viaje a las Islas Malvinas que organizó el Gobierno nacional para homenajear a los caídos de la Guerra y lamentó que el padre de un soldado se haya quedado sin lugar en la comitiva oficial.



Se trata Alberto Rodríguez, quien no pudo volar con los otros 200 familiares porque desde la secretaria de Derechos Humanos le avisaron que no había más cupo. Según contó el padre José Luis, caído en combate, el Gobierno le comunicó el viaje a la familia de su es exesposa y dio espacio otros dos hijos, sin reservar una plaza para él. Al reconocer el error, desde la oficina de DDHH le propusieron viajar en los próximos meses, cuando se avance con la identificación de otros 30 soldados, posiblemente en junio o julio.



Para Carmona, esta fue una situación evitable. "En el vuelo a Malvinas hay un colado que no es familiar de ninguno de los soldados identificados. Se llama Federico Gómez, está vinculado con un diputado de Cambiemos. En foto tomada Darwin aparece identificado con un círculo. Exhibe una amplia sonrisa", publicó el legislador kirchnerista.



Gómez es un politólogo platense especializado en la causa Malvinas, que asistió a los familiares en la organización del reconocimiento. Según dijo, viajó invitado por un Proyecto de Investigación de la Universidad Nacional de La Plata, pero también forma parte del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas, invitado por el diputado nacional de Cambiemos Alejandro Echegaray.





