Esteche y Kahlil quedaron a un paso de recuperar la libertad

El fiscal Marcelo Colombo dictaminó este martes en favor de conceder la excarcelación a Jorge Khalil y una libertad bajo una fianza "no menor a 400 mil pesos" para Fernando Esteche, en el marco de la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.



La defensa del ex líder de Quebracho y del referente de la comunidad islámica, a cargo del estudio de Fernando Burlando, argumentó que siempre estuvieron a derecho y que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, explicaron fuentes judiciales.



El Tribunal Oral Federal 8 deberá resolver en 24 horas el planteo luego de recibir el dictamen del fiscal de juicio que desde ahora será Colombo, ya que cesó una suplencia de su colega Gabriela Baigún.



Las juezas Gabriela López Iñiguez y Sabrina Namer excarcelaron el sábado último a la madrugada al ex secretario de Legal y Técnica del kirchnerismo, Carlos Zannini, y al referente piquetero Luis D'Elía. Baigún reemplazaba a Colombo y sostuvo que correspondía liberar a Zannini y D'Elía, un criterio que compartió el Tribunal Oral.