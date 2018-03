Cómo será el cronograma de servicios durante el fin de semana largo

El Gobierno difundió el cronograma de servicios que funcionarán en el fin de semana largo, que se extenderá entre el jueves 29 de marzo, cuando comienza la víspera de Pascuas, hasta el 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en las Islas Malvinas.



MIGRACIONES

Habrá un refuerzo en el cuerpo de inspectores que actúan en los pasos internacionales aéreos, terrestres, marítimos y fluviales para facilitar la circulación turística al exterior.



Los viajeros pueden gestionar autorizaciones especiales de salida de menores válidas para un solo viaje en los principales pasos fronterizos.



No funcionarán las oficinas de atención para realizar trámites de residencia, cambios de categoría, certificaciones y otras gestiones vinculadas con radicación de extranjeros.



Ante cualquier duda consultar la página web del organismo: www.migraciones.gov.ar .



RENAPER



Las sedes permanecerán cerradas pero funcionarán los puestos fijos instalados en los shoppings, aeropuertos y terminales de ómnibus que se detallan a continuación:



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA



PALERMO

Dirección: Av. Bullrich y Libertador- CABA.

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 7 a 20.



PUESTOS FIJOS



RETIRO- Estación de ómnibus

Dirección: Av. Antártida Argentina 1202 - Retiro, C.A.B.A. (Puente 1 - Local 20).

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 8 a 20.



LA PLATA - Estación de ómnibus

Dirección: Calle 4 n° 453.

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 8 a 20.



SAN ISIDRO - Estación de Ferrocarril San Isidro- Tren de la Costa

Dirección: Av. Tiscornia y Pedro de Mendoza - Buenos Aires.

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 8 a 20.



VICENTE LÓPEZ-Estación Aristóbulo del Valle

Dirección: Maipú 100, Vicente López- Buenos Aires .

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 8 a 20.



ROSARIO NORTE - Estación de Ferrocarril

Dirección: Aristóbulo del Valle 2734 - Rosario, Santa Fe. (Entre Av. Ovidio Lagos Bis y Callao Bis).

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 8 a 20.



MAR DEL PLATA

Dirección: San Juan 1521 - Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 8 a 20.



ALTA CÓRDOBA

Dirección: Jerónimo Luis de -Cabrera 250 Provincia de Córdoba .

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 7 a 20.





AEROPUERTOS Y PUERTOS



AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI

Dirección: Autopista Teniente General Ricchieri Km 33,5, Ezeiza, Buenos Aires (stand ubicado en el hall central de la terminal A).

Días y horarios de atención: de lunes a domingos y feriados las 24 horas.



AEROPUERTO JORGE NEWBERY (AEROPARQUE)

Dirección: Av. Costanera Rafael Obligado s/n, CABA, sector de arribos nacionales A2.

Días y horarios de atención: de lunes a domingos y feriados de 6 a 22.



AEROPUERTO INTERNACIONAL GOBERNADOR FRANCISCO GABRIELLI (EL PLUMERILLO) - MENDOZA

Dirección: Ruta Nacional 40, acceso norte km 15, Las Heras, Mendoza.

Días y horarios de atención: de lunes a domingos y feriados de 7 a 22.



AEROPUERTO INTERACIONAL ISLAS MALVINAS- ROSARIO

Dirección: Av. Jorge Newbery s/n, Rosario, Santa Fe.

Días y horarios de atención: de lunes a domingos y feriados de 8 a 20.



BUQUEBÚS

Dirección: Avenida Antártida Argentina 821, CABA .

Días y horarios de atención: de lunes a viernes de 6 a 17 y sábados, domingos y feriados de 7 a 19.



SHOPPING CENTERS



ABASTO SHOPPING

Dirección: Av. -Corrientes 3247 C.A.B.A.

Días y horarios de atención: de lunes a domingos y feriados de 10 a 22.



ALTO AVELLANEDA SHOPPING

Dirección: Güemes 861 - Avellaneda, Buenos Aires.

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 10 a 22.



LAS TOSCAS CANNING

Dirección: Formosa 653 - Ezeiza, Buenos Aires.

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 10 a 21.



DOT BAIRES SHOPPING

Dirección: -Vedia 3626 CABA .

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 10 a 22.



MASCHWITZ MALL

Dirección: Santiago de Estero 690 - Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires .

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 10 a 21.



TORTUGAS OPEN MALL

Dirección: Ruta Panamericana KM 36,-5 Malvinas Argentinas, Buenos Aires .

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 10 a 22.



UNICENTER SHOPPING

Dirección: Paraná 3475 - Vicente López, Buenos Aires.

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 10 a 22.



COTO TRES DE FEBRERO

Dirección: Eduardo Comesaña 4056, Ciudadela, Buenos Aires .

Días y horarios de atención: sábados, domingos y feriados de 9 a 21.



PILAR POINT

Dirección: Ituzaingó 536 - Pilar, Buenos Aires.

Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 20 y sábados, domingos y feriados de 8 a 13 (hay que sacar turno previo al 0800-147-0147).





SEGURIDAD VIAL



Para facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir accidentes será restringida la circulación de camiones de más de 3500 kg en las rutas nacionales y los accesos a CABA en las siguientes fechas y horarios:





*Miércoles 28 de marzo de 20 a 24 (sentido ascendente - egreso).



*Jueves 29 de marzo de 20 a 24 (sentido ascendente - egreso).



*Lunes 2 de abril de 20 a 24 (sentido descendente - regreso).



La medida abarcará a las siguientes autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires:



-Riccheri

-Ezeiza-Cañuelas

-Del Oeste

-La Plata-Buenos Aires

-Del Sol (Panamericana)

-Autopista Ruta Nacional Nº 7 , desde la ciudad de San Luis hasta la ciudad de Mendoza

-Autopista Ruta Nacional Nº 9, desde el kilómetro 0 hasta la Av. Circunvalación, en la ciudad de Córdoba

-Autovía Ruta Nacional Nº 12, desde el kilómetro 80 al 159.91; del km 1390.9 al 1396; del km 1.636,87 hasta el 1.638

-Autovía Ruta Nacional Nº 14 , desde el kilómetro 0 hasta el 504.38





TRENES





Metropolitanos



Las líneas San Martín, Roca, Belgrano Sur, Mitre y Sarmiento circularán:



*El jueves 29 de marzo con cronograma de sábados

*El viernes 30 de marzo con cronograma de domingos y feriados

*El sábado 31 de marzo con cronograma de sábados

*El domingo 1 de abril con cronograma de domingos y feriados

*El lunes 2 de abril con cronograma de domingos y feriados



La línea Mitre ramal Tigre circulará con servicio limitado entre Tigre y Núñez por las obras del viaducto. Habrá micros a Belgrano C y a Retiro.



La línea San Martín circulará con servicio limitado entre Cabred/Pilar y Villa del Parque por las obras del viaducto. Habrá micros desde Villa del Parque hasta Palermo.



Larga distancia



Los trenes a Rosario, Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca y Mar del Plata circularán en su horario habitual.



El servicio a Mar del Plata agrega una frecuencia directa diaria entre el jueves y el lunes. Sale desde Plaza Constitución a las 4:15 y regresa desde Mar del Plata a las 12:14.



El servicio a Chivilcoy sale desde Once el miércoles 28 de marzo en su horario habitual (19:53) y regresa el martes 3 de abril en su horario habitual (3:14).



El servicio a Junín circula en su frecuencia y horario habitual con servicio reducido entre Caseros - Junín por obras del viaducto.





AFIP



Las gestiones online estarán disponibles, mientras que la sede central y las delegaciones permanecerán cerradas.





ANSES



No habrá atención al público.





HOSPITALES NACIONALES



Mantendrán el servicio de guardia previsto para feriados en los establecimientos sanitarios alcanzados por esta medida: Garrahan, Posadas, El Cruce y Sommer.





MUSEOS



- Complejo Histórico Cultural "La Manzana de las luces" (Perú 272 - ciudad de Buenos Aires) abrirá jueves, domingo y lunes de 14 a 20 y el viernes de 14 a 24 porque se realizará el patio de milonga.



- Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902 - ciudad de Buenos Aires ) permanecerá abierto jueves, sábado y domingo de 12.30 a 19. Viernes y lunes estará cerrado.



- Estancia de Jesús María - Museo Jesuítico Nacional (Pedro de Oñate s/n, Jesús María, provincia de Córdoba) abrirá de jueves a lunes de 10 a 18.



- Museo Casa de Ricardo Rojas (-Charcas 2837 ciudad de Buenos Aires ) abrirá jueves y sábado de 11 a 19. Viernes, domingo y lunes permanecerá cerrado.



- Museo Casa Histórica de la Independencia (Congreso 141, San Miguel de Tucumán) abrirá de jueves a lunes de 10 a 18.



- Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers (Av. Padre Domingo Viera 41 en Alta Gracia, Córdoba) abrirá de jueves a domingo de 9.30 a 19 y el lunes de 9.30 a 18.30.



- Museo Evita (Lafinur 2988, ciudad de Buenos Aires ) abrirá de jueves a domingo de 11 a 19. El lunes permanecerá cerrado.



- Museo Histórico del Norte (Caseros 549, ciudad de Salta ) abrirá jueves, viernes, domingo y lunes de 9 a 14 y el sábado de 9 a 19.



- Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, ciudad de Buenos Aires) abrirá jueves, sábado, domingo y lunes de 11 a 18. El viernes permanecerá cerrado.



- Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo (Bolívar 65, ciudad de Buenos Aires) abrirá jueves y viernes de 10:30 a 18 y el sábado y domingo de 11 a 18. El lunes permanecerá cerrado.



- Museo Histórico Sarmiento (Juramento 2180, ciudad de Buenos Aires) abrirá jueves, sábado y domingo de 13 a 19. El viernes y el lunes permanecerá cerrado.



- Museo Malvinas Argentinas y Atlántico Sur (Avda. Del Libertador 8151, ciudad de Buenos Aires ) abrirá jueves, sábado, domingo y lunes de 12 a 20. El viernes permanecerá cerrado.



- Museo Regional de Pintura José A. Terry (Rivadavia 459 , Tilcara, Jujuy) abrirá jueves, viernes, sábado y domingo de 9 a 12 y de 14 a 18. El lunes permanecerá cerrado.



- Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento (Sarmiento 21 -sur, San Juan) abrirá jueves, viernes, sábado y domingo de 10.30 a 18 y el lunes de 10.30 a 16.



- Palacio San José- Museo Nacional Justo José de Urquiza (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) abrirá de jueves a lunes de 9 a 18.



- Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473, ciudad de Buenos Aires ) abrirá jueves y viernes de 11 a 20 y sábado y domingo de 10 a 20. El lunes estará cerrado.



Permanecerán cerrados: Museo del Libro y de la Lengua, Palacio Nacional de las Artes (ex Palais de Glace), Museo Casa de Yrurtia, Museo Mitre, el Museo Nacional del Traje, Museo Nacional del Hombre, Museo Nacional del Grabado y Casa del Acuerdo de San Nicolás.





BANCOS, UNIVERSIDADES Y COLEGIOS NACIONALES



Permanecerán cerrados.





PARQUES NACIONALES



Todos estarán abiertos.