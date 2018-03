Caos en Retiro por escape de gas: evacúan escuela, cortan calles y cierran una salida de la autopista Illia

Video gentileza @marinosergio



Personal de Metrogas contuvo el escape de gas y se abocará a la reparación del caño maestro que fue perforado esta mañana en la obra del Paseo del Bajo, en el barrio porteño de Retiro, aunque informó que "no hay domicilios afectados" por el corte del suministro, informaron fuentes de la empresa.



En tanto, continuaban las demoras en el tránsito y permanecían cerradas la salida de Castillo de la Autopista Illia y la avenida Costanera y Sarmiento, creando gran congestión de camiones que no podían avanzar.



El escape que ocurrió cerca de las 8 en Ramón Castillo a la altura de la Calle 12, lindero con el Barrio 31, provocó un fuerte olor y la evacuación preventiva de una escuela y una delegación policial, se contuvo después del mediodía.



"Personal de Metrogas cortó el gas en ese sector, se aisló el caño pero no hay domicilios afectados", dijo a Télam una fuente de la empresa.



El escape derivó en un gran operativo de seguridad que involucró a unas 200 personas, entre Defensa Civil, Bomberos, Prefectura, personal de Tránsito y trabajadores de Metrogas, que buscaron en un radio de 50 metros desde la rotura del caño la llave maestra para contener la fuga, según informó a la prensa Daniel Virzzi, de Defensa Civil.



"Fue un escape de gas por la rotura de una caño maestro de 6 pulgadas por 2,5 pulgadas que fue seccionada" por una pala retroexcavadora, dijo a la prensa Aníbal Arbé, Jefe de Zona 2 de Bomberos de la Ciudad.



Alberto Crescenti, titular del SAME, informó que "no hubo personas asistidas" en el lugar y explicó que por el cambio del viento el fuerte olor a gas se alejó hacia el Río de La Plata.



Bomberos se abocó durante horas a pulverizar con agua sobre el caño perforado para evitar una posible explosión, explicó Arbé.



"Se escuchó una explosión muy fuerte y había mucho olor a gas; no se podía respirar, te tenías que ir de casa", dijo a Télam Diego, de 27 años, un vecino del Barrio 31, lindero con la zona del incidente.



El tránsito continuaba después de mediodía cortado a lo largo de 200 metros a un lado y otro del epicentro de la perforación, con demoras en el ingreso de vehículos en el centro porteño y el Aeroparque metropolitano desde la zona norte.



Por el escape de gas se realizó la evacuación de la escuela primaria número 25 "Bandera Argentina" y del edificio perteneciente a la Policía de la Ciudad.



"La única recomendación es que no ingrese nadie a esta zona, y que si alguna persona tiene un síntoma de nausea o ardor en los ojos se quede al aire libre", dijo Crescenti minutos antes de que se anunciara la contención de la fuga de gas.