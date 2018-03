El dólar cae cinco centavos a $ 20,45

Tras la decisión de ayer del Banco Central de mantener la tasa de política monetaria en el 27,25% ante una persistente inflación núcleo, el dólar cae cinco centavos este miércoles a $ 20,45 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. De este manera, el billete toca su valor mínimo en un mes.



Sucede luego de que la entidad monetaria colocara su habitual postura de venta de US$ 100 mil milllones a $ 20,17 e interviniera el martes con con la compra de u$s 159 millones para contener el alza de la divisa.

En la plaza paralela, el blue opera casi estable a $ 20,75, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" sube cinco centavos a $ 20,20.



En el segmento mayorista, la divisa retrocedió dos centavos a $ 20,19, en una rueda donde el Central salió a vender por octava vez consecutiva para evitar una brusca suba de la moneda norteamericana que añada presión sobre la alta inflación



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 25,50% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 160 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el martes de la semana próxima, por el fin de semana largo.



Las Lebac, en el mercado secundario, se negociaron al plazo de 22 días a 26,75% TNA, y la de 267 días al 24,90% TNA.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 1.331 millones, más del 30% se operó para fin de mes a $ 20,1820 con una tasa implícita del 6,33% TNA, abril a $ 20,563 con una tasa del 21% y el plazo más largo fue diciembre, que cerró a $ 23,313 a una tasa del 20,40% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el martes u$s 203 millones, hasta los u$s 60.717 millones.