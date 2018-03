Por primera vez, la Ciudad deberá indemnizar a padres cuyo bebé murió por estar en situación de calle

La Ciudad de Buenos Aires deberá indemnizar con 100.000 pesos "por daños y perjuicios" a los padres de un bebé de 25 días que estaba en situación de calle cuando murió por una "neumopatía" durante el invierno de 2010, informó el asesor tutelar de Cámara Gustavo Moreno, quien afirmó que se trata de "la primera condena de ese tipo" contra el Estado porteño.



"Más allá de la tristeza del caso y la demora en obtener la condena indemnizatoria, que sea el primer caso en que el Estado es condenado por la situación en calle de una persona es trascendente para el mundo jurídico, porque establece que los sin techo tienen derechos", destacó Moreno en relación al fallo confirmado por los jueces Mariana Díaz y Carlos Balbín.



Para el asesor ante la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, el fallo es importante también porque implica que "empecemos a debatir la responsabilidad que tiene el Estado no sólo de asistir" a las personas, "sino de reponer o restablecer los daños que les ocasiona el vivir en la calle".



La madre del bebé estaba embarazada de cinco meses cuando la familia dejó de percibir el subsidio habitacional que recibía de parte de la Ciudad, por lo que se instalaron en la esquina de Pichincha y Cochabamba, en el barrio de San Cristóbal.



Y seguía en la misma situación cuando dio a luz a Luis, quien nació el 9 de junio en el Hospital Ramos Mejía, donde debió ser asistido una semana después cuando su madre notó "silbidos respiratorios". Cuando el cuadro se agravó, los padres recurrieron al hospital pediátrico Garrahan, pero el bebé murió poco tiempo después, por lo que presentaron una demanda contra la Ciudad ante la Justicia Nacional en lo Civil.



El Gobierno de la Ciudad había apelado la sentencia del juez de primera instancia Víctor Trionfetti argumentando la "ausencia de nexo causal" entre la muerte del niño y su situación de calle, dado que los padres "no habían aceptado ingresar a un parador".



Por eso, tanto los padres del menor como el asesor Moreno pidieron que se rechace esa apelación y se confirme la sentencia de primera instancia, lo que ocurrió el pasado 14 de marzo. "El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoció la prioridad en el acceso de las prestaciones de la familia demandante", sostuvo la jueza Díaz en el fallo.



"Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba advertido de la peligrosidad que significaba para la madre y el recién nacido la situación de calle (?) y no obstante omitió adoptar medidas con el alcance legalmente exigible según la vulnerabilidad comprometida", dijo.



Por su parte, el juez Balbín sostuvo que "al momento del nacimiento del niño, hacía meses que el grupo familiar" que conformaban su madre, su padre y cinco hermanos menores de edad, "vivía en la calle".



"También está acreditado que el Gobierno de la Ciudad estaba al tanto de la situación crítica que atravesaba la familia incluso antes del nacimiento, y pese a ello no brindó una solución adecuada", destacó. Los padres del bebé recibirán 100.000 pesos en concepto de "daño moral".