Mapa nacional: estatales encaran en provincias múltiples protestas por mejoras laborales

Los gremios estatales encararon en varias provincias múltiples protestas por mejoras laborales y en rechazo a los aumentos salariales ya acordados en paritarias, que en general rondan el 15% que propició el Gobierno nacional para 2018.



• Buenos Aires



Docentes, administrativos, judiciales y médicos bonaerenses lanzaron un plan de lucha conjunto contra el gobierno de María Eugenia Vidal. Además de montar una carpa frente a la gobernación platense, los maestros anunciaron un paro con movilización para el próximo jueves.



De la medida de fuerza participarán el Frente de Unidad Docente (FUD), la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop), ATE, la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) y la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet). Para intentar evitar el paro, Vidal convocó a los docentes a otra ronda paritaria para el miércoles en el Ministerio de Economía, un día antes del paro.



• Chubut



La Mesa de Unidad Sindical concretó un paro de 24 horas este martes en toda la administración pública provincial y anticipó otra huelga de 48 horas para el 4 y 5 de abril. Los sindicalistas encabezados por ATE y Atech entregaron al gobernador Mariano Arcioni un petitorio "en representación de los trabajadores de los tres poderes públicos" solicitando paritarias libres para todos los sectores del Estado, estabilidad laboral, fin de la precarización laboral y la normalización en el pago de los salarios.



En la nota también manifestaron su oposición a los "instrumentos que plantean el achicamiento de la estructura de gobierno" como el Decreto 184/18, que elimina horas cátedras, horas guardia, horas extras, y suprime además los cargos de "asesores de gabinete".



El subsecretario de Finanzas del Chubut, Luis Tarrío, justificó la falta de recursos para acordar aumentos más altos. "Tenemos un déficit mensual de caja de $ 700 millones, eso es lo que nos falta para funcionar", explicó, y dijo que la gestión de Arcioni "hasta ahora se financió con endeudamiento, a un costo altísimo que estamos tratando de corregir con ayuda del Gobierno nacional".



• Santa Fe



Estatales anunciaron dos jornadas de protesta para el miércoles y jueves próximos con un paro de actividades en rechazo a la oferta salarial del 18% en dos tramos de 9% decretado por el gobernador de Miguel Lifschitz. El mandatario mejoró una oferta inicial de 16% en tres pagos y logró la firma de acuerdo de UPCN y la Unión Docentes Argentinos (UDA), pero fue rechazada por la ATE, Amsafé y Sadop.



El aumento de Lifschitz abarca a los trabajadores de la administración pública provincial, a los docentes y a los policías y según el gobernador, "la propuesta de Santa Fe sigue siendo la mejor de la Argentina". Los gremios no coinciden con esa cifra, ya que incluye el 1,1% que viene pagando el gobierno correspondiente a la cláusula gatillo de la paritaria anterior, surgido de la diferencia entre el porcentaje de aumento otorgado y la inflación medida por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).



• Río Negro



La Unión de Trabajadores por la Educación (Unter) y ATE suscribieron con el gobierno de Alberto Weretilneck un incremento salarial del 4,5% retroactivo al mes de febrero, un 2,5% a partir de junio y un 8% a partir de setiembre, más una suma fija por única vez que se cancelará con los haberes de abril.



El acuerdo con los docentes contempla llevar el cargo de maestro de grado sin antigüedad a $ 17.001 en junio. En la Unter 11 seccionales aceptaron y siete la rechazaron. La misma propuesta no fue aceptada por los trabajadores de UPCN, encabezados por Juan Carlos Escalesi, quien sostuvo que no pueden aceptar un 15% como aumento para 2018.



• Córdoba



El Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba (SEP) inició este lunes un plan de lucha por tiempo indefinido en la salud pública. La protesta se lleva a cabo con la modalidad de asambleas de dos horas por turnos en todos los hospitales y centros asistenciales sanitarios. En enero pasado la gobernación de Juan Schiaretti había arreglado 11% con estatales y 15% con los maestros.



El SEP denuncia falta de personal en los sectores de administración de turnos de atención médica, de camilleros y de mantenimiento. También reclama por la falta de seguridad en los establecimientos de salud, al denunciar actos de vandalismo, robos a médicos y pacientes, además de casos de "persecución gremial".



• Santa Cruz



Los trabajadores de la educación, que se mantienen en alerta y movilización, realizaron el jueves pasado un paro de 24 horas contra "despidos encubiertos", falta de diálogo y en reclamo del pago en "tiempo y forma" de salarios, ya que -según revelaron- les deben el 8% de enero y febrero. En las últimas horas, anunciaron que denunciarán al Estado provincial ante la OIT por una deuda de aportes de $ 36 millones acumulados por los descuentos hechos a los afiliados desde 2012.



Pero además sigue abierto conflicto por Río Turbio. Este martes un plenario de la conducción nacional de ATE en la ciudad santacruceña lanzó "un paro patagónico" para el jueves 5 de abril próximo en demanda de "la reincorporación de 500 despedidos, estabilidad laboral y funcionamiento del yacimiento y de la usina" local.



Además, la conducción nacional de ATE a cargo de Hugo "Cachorro" Godoy anunció una huelga general para el 11 de abril en todo el país, que incluirá acampes en las principales ciudades y variadas protestas en la semana del 9 al 13 de ese mes, en demanda de "la reincorporación de los despedidos" y en rechazo al "techo salarial".



• Chaco



Estatales de la administración pública local, del Poder Judicial, docentes y empleados de distintas dependencias y entes autárquicos realizaron la semana pasada un paro con movilización en Resistencia contra el 10% de ofrecimiento de aumento. De la protesta participaron ATE Chaco, Frente Gremial Docente, Unión Judicial, CTA Chaco, Sitech, CCC y UPCP.



Los sindicalistas se oponen entre otros temas al Decreto 427 que firmó el gobernador Domingo Peppo, donde establece la recomposición salarial del sector docente de 10% en tres cuotas y 300 puntos extra a la bonificación por título. "Esta es la unidad que necesitamos para romper con la barrera del 10% de aumento que ha impuesto el gobierno, que no estamos dispuestos a aceptar", expresaron, sin descartar nuevas medidas.



• Entre Ríos



Los docentes entrerrianos realizaron dos jornadas de paro el viernes y lunes pasados en rechazo a la tercera propuesta salarial planteada por el gobierno de Gustavo Bordet, que llegó a un 18,3% de aumento. Desde el gobierno entrerriano lamentaron las medidas, a la que calificaron de "innecesaria" e "injustificada" y ratificaron la decisión de descontar los días no trabajados.



Tras la última reunión paritaria, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y los dos gremios que concentran a los estatales rechazaron la oferta que -según dicen- se retrotrajo a 15%, luego de que los dos sectores desestimaran la última propuesta del 18% en dos y tres tramos respectivamente, con lo que la paritaria volvió a "foja cero". Los maestros se declararon en "situación de conflicto" frente a la propuesta del 15% que formalizó el Consejo General de Educación, que es en 3,3% inferior a la que se realizó la semana pasada.



• Catamarca



UPCN aceptó la semana pasada el pago de un "bono paliativo" de $ 2.800 en dos cuotas de $ 1.400 cada una como anticipo de las negociaciones. Las autoridades del Ministerio de Hacienda catamarqueño se comprometieron a abonarlo con los haberes de marzo y abril. Sin embargo, tras el rechazo de ATE con 72 horas de protestas y piquetes la gobernación de Lucía Corpacci mejoró la oferta y finalmente cuatro gremios estatales rubricaron un nuevo acuerdo.



"Pudimos llegar a un acuerdo luego de haber hecho un esfuerzo grandísimo desde la provincia y por decisión de la gobernadora, que quiere acompañar a los empleados y darles mayor respaldo. Con ese esfuerzo, vamos a tener que restringir algunos gastos en el Estado para dar una paliativo de $ 3.000 en dos cuotas", afirmó el ministro de Hacienda de Catamarca, Sebastián Véliz.



En tanto, los seis gremios docentes de Catamarca firmaron un aumento del 17,8%. Según dijeron los gremialistas, se pagará 10% de adelanto al valor índice en el mes de febrero, retroactivo al primero de enero; una segunda cuota del 7,8%, a partir de julio, y una cláusula gatillo si la inflación se dispara en el mes de septiembre.



• Jujuy



El Frente Amplio Gremial, que nuclea a la mayoría de los estatales jujeños, anunciaron un paro con movilización para el 4 de abril, ante la "falta de respuestas" del gobierno a los pedidos de aumentos salariales y en contra de las "políticas de ajuste" de la administración provincial y nacional.



La convocatoria la anunciaron unos 30 dirigentes de diversos sindicatos, en la sede de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep). Prevén movilizarse a la Legislatura local, cuando el gobernador Gerardo Morales brinde su discurso en el inicio del período de sesiones ordinarias. El mandatario ofertó 5% sobre el salario básico con apertura del diálogo en junio.