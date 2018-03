Gobierno consiguió préstamo por u$s 1.000 millones a 18 meses del HSBC

El Ministerio de Finanzas de la Nación obtuvo este miércoles un crédito REPO por u$s 1.000 millones de dólares a 18 meses de parte del banco HSBC, como parte de su programa de financiamiento, informaron fuentes oficiales.



El crédito REPO, que establece la tasa Libor más 250 puntos básicos, sobretasa que paga la Argentina por el riesgo país, es una de las herramientas utilizadas por el Gobierno para financiarse.



El CEO de HSBC Argentina, Gabriel Martino, indicó que "en un contexto tan cambiante frente a la volatilidad de los mercados internacionales, a través de esta nueva financiación, nuestro banco nuevamente reafirma su compromiso con la Argentina".



Destacó que "el acceso al financiamiento es un factor clave para que las economías prosperen y crezcan de una manera sostenida. En HSBC estamos convencidos del enorme potencial que tiene nuestro país y es por eso continuaremos apoyando a la Argentina en este proceso de transformación y de apertura al mundo".



A comienzos de 2016, el Gobierno obtuvo un crédito similar por u$s 6.000 millones de un grupo de bancos.



La cartera que dirige Luis Caputo obtuvo el crédito luego de haber colocado u$s 9.000 millones en títulos de deuda a comienzos de año.



Caputo había anticipado a comienzos de marzo que saldría a buscar financiamiento de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares a través de este mecanismo.



La deuda externa bruta del sector oficial alcanzó, al término del tercer trimestre de 2017, u$s 305.708 millones, con un incremento de 21,8% respecto a igual período de 2016, cuando se había ubicado en u$s 251.117 millones.



Este crecimiento se dio en paralelo a un aumento en la participación privada sobre el total, ya que en el tercer trimestre del año pasado, 23,7% de la deuda estaba en manos del sector privado, frente al 17,8% del lapso julio-septiembre de 2016.



Caputo señaló ante el Congreso que la deuda del sector público en manos del sector privado será equivalente a 25% del total en 2020, "una de las más bajas de la región".



En base al informe de la cartera de Finanzas, la deuda que no estaba en situación regular pasó de 8.775 millones de dólares en en el tercer trimestre de 2016 a 2.865 millones en igual período de 2017.