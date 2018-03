La oposición se mostró escéptica ante las nuevas cifras de pobreza

Diputados y legisladores de la oposición salieron a criticar el "optimismo" con el que el presidente Mauricio Macri presentó este miércoles el descenso de los índices de pobreza e indigencia durante el segundo semestre de 2017.



"Sube el gas un 40% promedio. Suben los peajes y suben trenes y colectivos. El macrismo baja salarios y jubilaciones. Y son tan caraduras que nos pretenden hacer creer que disminuyo la pobreza", escribió el diputado, quien evaluó que la administración de Mauricio Macri "sólo puede sostener las mentiras por la complicidad de algunos medios hegemónicos", sostuvo desde la red social Twitter, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FpV-PJ).



En la misma línea, el dirigente kirchnerista Leandro Santoro ironizó: "Si le sacas plata a los jubilados y a los chicos de la AUH. Si pisás las paritarias para que cierren por debajo de la inflación. Si el Estado despide gente. Si dejas que aumenten los remedios y la comida sin control. Si subís los servicios un 1000% y devalúas un 80%, Baja la pobreza".



En tanto, el diputado Daniel Arroyo, del Frente Renovador destacó: "La baja de la pobreza que muestra el INDEC es coyuntural, una foto de lo que pasó en el segundo semestre del año pasado, donde hubo más obra pública y cierta mejora en sectores clave como la construcción. Pero es muy probable que la próxima medición muestre un aumento, en virtud de la suba en las tarifas, en el combustible y los alimentos".



"Seguimos estancados. Millones de argentinos viven en estado de vulnerabilidad", agregó.



"La mentira y el marketing tienen un límite, millones de argentinos ya dejaron de creerles", sostuvo, por su parte, el diputado Eduardo "Wado" De Pedro, quien, tras también mencionar el desempleo, la baja de salarios y la suba de tarifas, se preguntó: "¿En serio hoy Macri se va a animar a decir que bajó la pobreza?



"En la Argentina de Macri: creció en 2 años el 0,01, aumentaron las tarifas un 500%, la inflación del 90% , bajaron los salarios. Quieren convencerte de que bajó la pobreza. Algo no cierra", opinó en esa red social, el diputado y secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky.



Fernando Espinoza, en tanto, afirmó que "el presidente Mauricio Macri nos sorprendió primero con el 'crecimiento invisible' y hoy nos trajo desde la Quinta de Olivos las estadísticas invisibles anunciando una baja de la pobreza. Si fuera un reality, podríamos reírnos pero se trata de todos los argentinos".



Desde el Movimiento Evita, el diputado nacional Leonardo Grosso cuestionó a Macri "porque los índices de pobreza e indigencia no tienen relación con el nivel de desempleo, la quita de programas sociales, la baja del poder adquisitivo y la fuerte suba de la inflación los últimos dos meses".



Además, recordó que "este Gobierno se la pasó criticando al anterior porque el INDEC no funcionaba y parece que ahora los que dibujan los números son ellos". Y agregó: "Espero que no se crean sus propias mentiras porque eso sería más grave".



Por último, la legisladora porteña del FIT, Myriam Bregman, expresó: "Macri bajó la pobreza a fuerza de tarifazos, inflación y otros tantos esfuerzos que están haciendo para que todos vivamos mejor. Menos mal que tenemos una justicia independiente que controla que no roben ni se lleven la plata afuera así puede crecer el país. Andá..."