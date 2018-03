Wall Street avanza un 0,7% tras recuperación de acciones tecnológicas

Wall Street opera al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanza un 0,7%, mientras que el selectivo S&P 500 progresa un 0,6% y el índice compuesto del mercado Nasdaq sube un 0,6%.



Sucede en una sesión en que las acciones de tecnología recuperaban algo del terreno perdido en una semana volátil para el mercado bursátil estadounidense.



• Europa



Las principales bolsas europeas operan este jueves con subas de hasta 0,7%, en víspera del largo fin de semana pascal. Se da después de que las plazas asiáticas cerraran con subidas animadas por la menor tensión entre Corea del Norte y del Sur tras la propuesta de Japón de celebrar una cumbre bilateral.



En tanto, en una jornada semifestiva, el Ibex vuelve a ser una de las plazas más alcistas entre las principales del Europa. En su tercera jornada de subidas recupera los 9.600 puntos con lo que maquilla el negativo balance del mes de marzo y del primer trimestre del año.



El sector que más pesa en el selectivo español, el financiero, es el quew empuja los mercados con CaixaBank y BBVA a la cabeza. También apoyan al Ibex algunas de las compañías que peor lo hicieron en la sesión de ayer, como ArcelorMittal y Mediaset, que recupera parte del terreno perdido, cuando cayó un 6,7% por un informe negativo de los analistas de Deutsche Bank, Telefónica se suma a los avances y recupera los 8 euros por acción.



Las bolsas europeas también se anotan a las compras animadas por el sector automovilístico después de las informaciones sobre las negociaciones para una fusión entre Renault y Nissan.



En ese marco, los títulos de Renault suman cerca de un 5% y arrastra al resto del sector, con subidas superiores al 2% para Peugeot, Posche, Volkswagen y BMW.



• Tokio



El promedio referencial Nikkei subió el jueves, ayudado por ganancias en acciones de demanda doméstica, pero Takeda Pharmaceutical se desplomó tras decir que está estudiando una oferta por el laboratorio Shire, que cotiza en Londres y podría alcanzar los 40.000 millones de dólares.



El Nikkei trepó un 0,6%, a 21.159,08 puntos. Las acciones de empresas minoristas y de alimentación ganaron terreno, aunque los papeles tecnológicos se vieron presionados por la debilidad de sus pares en Wall Street.



Los tres principales índices estadounidenses terminaron la jornada en terreno negativo el miércoles, tras una sesión volátil en la que las ganancias de los sectores de consumo básico y cuidado de la salud fueron eclipsadas por un fuerte descenso de Amazon y una caída continua de los valores tecnológicos.



Seven & i Holdings creció un 1,5%, Lawson avanzó un 1,4% y el fabricante de bebidas alcohólicas Asahi Group Holdings mejoró un 3,5%.



No obstante, Takeda cayó un 7,5% tras decir que estaba en una "fase preliminar y exploratoria" en la evaluación de una oferta por la empresa farmacéutica Shire, agregando que no había contactado aún con la junta directiva de esta firma.



Shire, que vende tratamientos para enfermedades raras y para el Trastorno por Déficit de Atención, señaló que conoce el comunicado de Takeda y confirmó que no ha sido contactado.



Las acciones tecnológicas se vieron presionadas, con un declive de un 1,9% en el fabricante de equipos de semiconductores Tokyo Electron y del 1% en Advantest Corp. En tanto, el índice general Topix avanzó un 0,3%, a 1.704,00 puntos.