El Gobierno espera que el 18 de mayo Argentina sea aceptada en la OCDE

El Gobierno volvió a mostrarse confiado en el ingreso de la Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En este caso, la vicepresidenta Gabriela Michetti dijo que "el 18 de mayo, la Argentina podría tener la buena noticia de haber sido aceptada como miembro permanente de la OCDE", aunque aclaró que no obstante, "la fecha no está confirmada".



La vicepresidenta participó en la capital francesa del Foro Anticorrupción e Integridad de la OCDE, y sostuvo que "lo que demora la decisión -de la participación argentina- es que también deben incorporarse otros países. Si todo sale bien, esperamos tener la buena noticia alrededor de esa fecha".



En el encuentro, Michetti habló de transparencia e integración al mundo y se reunió con el secretario general de la organización, el mexicano Ángel Gurría, para reiterarle el interés de Gobierno argentino en incorporarse cuanto antes a la OCDE.



Cabe recordar que los 35 países de la OCDE representan más de las tres cuartas partes de la inversión directa en el mundo, y las naciones que la integran invierten en países que garanticen reglas claras en el desarrollo de su economía.



El organismo se creó en 1961 como una segunda etapa del plan Marshall de refundación de Europa, con 20 países europeos, y bajo la iniciativa de los Estados Unidos.



Entre otros temas, Michetti fue consultada por la corresponsalía en Francia del diario La Nación por los avances en el postergado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. "Sí, hay aún mucho prejuicio en países desarrollados. Tiene sentido porque está nuestra historia. La Argentina hizo muchísimos esfuerzos en estos dos años para ponerse al nivel que exigen los europeos. Este acuerdo es fundamental para muchas cosas, no sólo en lo comercial. Es un acuerdo geopolítico".



Sobre la posición de la Argentina respecto de Rusia, dijo que "es un momento muy controvertido para nuestro país. El presidente acaba de viajar a Rusia, porque ahora y siempre fue un mercado extraordinario e, incluso, para atraer a empresas rusas que podrían invertir en la Argentina".



"Pero la postura de Rusia en el tablero internacional es sumamente polémica y todos tenemos que estar atentos", agregó.