Macri admitió un "rebote" de la inflación, bancó a Aranguren y criticó el canje de pasajes en el Congreso

Desde Chapadmalal, adonde viajó para pasar el fin de semana largo, el presidente Mauricio Macri reconoció que los últimos incrementos de tarifas provocaron un "rebote" en la inflación, aunque confió que "en el segundo semestre, de nuevo se va a ir planchando". Además, defendió al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por sus declaraciones sobre el patrimonio que mantiene en el exterior, y criticó la práctica común de los legisladores de cambiar los pasajes por dinero.



"La inflación estos meses, con el último ajuste grande de tarifas, pegó de nuevo un rebote", dijo Macri en declaraciones a Cadena 3. Pero confió en que "en el segundo semestre, de nuevo se va a ir planchando" hasta "lograr una inflación mucho menor en el 2019".



Asimismo, sostuvo que el Banco Central "tiene la responsabilidad de combatir la inflación y lo está haciendo bien", y aseguró que "no" le preocupa "nada" la intervención de la entidad, mediante la venta de dólares, para frenar la suba de la divisa.



Además, aseguró que "no vamos a tener más ajustes grandes" y negó cambios en el equipo económico.



Por otro lado, defendió al ministro Aranguren al sostener que "se hizo cargo del peor despelote que dejaron los kirchneristas", en referencia a la política tarifaria de los servicios públicos. El extitular de Shell quedó envuelto en una polémica por afirmar que traerá los ahorros que tiene en el exterior "cuando recupere la confianza" en el país.



Macri señaló que el funcionario debió "vender sus acciones" de la petrolera "en el peor momento" y eso le generó "una pérdida importante". "Si algún día trae ese dinero al país, tiene que hacer inversiones que no generen conflicto de intereses, porque si él compra acciones en empresas locales a las que termina yendo bien, pueden interpretar que pudo haber influido. Son todas cosas que tienen cierta necesidad de análisis", sostuvo.



En tanto, el jefe de Estado se mostró en contra de que los diputados y senadores recurran al canje de pasajes a cambio de dinero en efectivo, lo que les reportan sobresueldos de más de $ 40.000 por mes. "Si creen que sus salarios no son suficientes tiene que blanquear la necesidad de tener un mejor salario. Pero si este mecanismo de los pasajes se utiliza para terminar de completar sus ingresos, no está bien", opinó.



Por último, el Presidente destacó la disminución registrada en el índice de pobreza según las estadísticas difundidas esta semana por el Indec y sostuvo que "para el próximo año" espera "haber sacado a un millón de personas más" de esa situación.