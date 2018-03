Santoro, sobre la intención de Lammens de lanzarse a la política: "Parece de ellos pero es nuestro"

El legislador porteño por Unidad Ciudadana y referente de la agrupación radical Los Irrompibles, Leandro Santoro, consideró este sábado que la intención del presidente de San Lorenzo Matías Lammens de lanzar su propio armado político para competir en la Ciudad causó incomodidad en las filas del macrismo.



En diálogo con El Lobby, programa que conduce Alejandro Bercovich en Radio con Vos, Santoro sostuvo "Matías (Lammens) parece de ellos pero es nuestro, entonces como parece de ellos pero es nuestro les puede generar una crisis".



"A mí me gustaría que haya un frente político opositor en la Ciudad a Macri, que exprese otra estructura de valores, y ojalá Matías (Lammens) esté dispuesto a hacer eso", expresó.



En este sentido, sostuvo que "los tipos en la Ciudad de Buenos Aires han demostrado gestión, desde una concepción cultural y ética completamente diferente a la nuestra".



"Yo sigo siendo muy crítico de la experiencia de gobierno de Néstor y Cristina en un montón de cosas. Ahora, si yo llegara a exteriorizar esa crítica desde el espacio en el que estoy, no fortalecería al campo nacional y popular sino que lo debilitaría, porque lamentablemente la política argentina se futbolizó", continuó.



En tanto, consideró que "Boca le sirvió muchísimo a Macri para penetrar en los sectores populares" y que "a pesar del deterioro socioeconómico profundo, en términos electorales, no le va tan mal".



"Yo creo que no entra en crisis el macrismo todavía. Si las elecciones fueran hoy, yo creo que tienen chances de ganar", concluyó.