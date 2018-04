Tonelli dijo que los pasajes "deben formar parte de la remuneración" de los legisladores

El diputado Pablo Tonelli (PRO) afirmó este sábado que el dinero de los pasajes aéreos que los legisladores cobran cuando no los utilizan "debe formar parte de la remuneración" y señaló que ello hará a la transparencia.



Advirtió, además, que si bien la dieta que cobran los legisladores es "buena", es "inferior a los ministros y ni hablar de los miembros de la Corte" Suprema de Justicia, dijo.



En declaraciones radiales, el diputado explicó: "El monto de los pasajes forma parte de la remuneración de los legisladores, que recibimos la dieta, más una cantidad por viáticos o movilidad", teniendo en cuenta que la mayoría son del interior y viajan varias veces al mes a sus provincias.



"Lo mejor va a ser incorporar ese monto a la dieta y terminar con ese sistema de cambios de pasajes. Lo he hablado en el bloque y un pequeño grupo integrado por legisladores de todos los bloques está trabajando para darle una solución al tema y hacerlo más transparente y más claro y que no haya todas estas dudas. Creo que en breve tendremos nuevo régimen", completó.