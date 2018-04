Tras recuperar su libertad, Baratta defendió a De Vido: "Es inocente"

El ex subsecretario de Coordinaci ón y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta dijo que el ex titular de esa cartera, Julio De Vido "es inocente" de los múltiples cargos por los que está detenido.



Dijo que "es muy difícil de explicar" por qué los diputados del Frente para la Victoria, del que formaba parte De Vido, no bajaron al recinto de sesiones a defenderlo cuando en octubre pasado se votó su desafuero.



"Creo que De Vido es inocente. Y los compañeros del cuerpo legislativo se equivocaron, es muy difícil de explicar por qué no bajaron a defenderlo cuando se pidió el desafuero", declaró Baratta a Radio 10.



El 8 de marzo pasado, la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito tanto para De Vido como para Baratta en una causa por la importación de gas licuado transportado al país en buques.



A partir de esta resolución el ex subsecretario recuperó su libertad, ya que si bien está procesado en otras dos causas penales por corrupción (una por defraudación en Yacimientos Carboníferos Rio Turbio y la otra por gastos irregulares en el Ministerio de Planificación) no se le dictó prisión preventiva.



De Vido, en cambio, permanece detenido en otra causa penal, acusado por una multimillonaria defraudación con desvío de fondos para la reconversión de la estatal Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), en la provincia de Santa Cruz. En esa causa, el ex ministro tiene confirmado su procesamiento con prisión preventiva por parte de la Cámara Federal.



"Yo no dejé mis convicciones cuando entré a Marcos Paz", aseguró Baratta al contar cómo fueron los 141 días que pasó detenido en ese penal de las afueras de Buenos Aires.



"Eso no significa olvidarse de lo que le pasó, pero trato de aprovechar positivamente la mala experiencia", sostuvo.



Baratta dijo que está "orgulloso de los logros" de la cartera de Planificación Federal a cargo de De Vido durante doce años, entre 2003 y 2015.