El Nikkei cerró con una caída de 0,3% lastrado por inmobiliarias y bancos

Las acciones japonesas cayeron levemente, lideradas por las compañías inmobiliarias y los bancos, en una jornada volátil en la que el volumen de operaciones fue el más bajo en más de tres meses.



El promedio referencial Nikkei cedió un 0,3%, a 21.388,58 puntos, tras flirtear con el territorio positivo.



Las operaciones fueron escasas, ya que muchos centros financieros importantes estaban cerrados por Semana Santa. Los mercados en Australia, Hong Kong, Reino Unido y Alemania no abrieron el lunes, jornada en la que Estados Unidos reanudará sus labores.



El índice general Topix perdió un 0,4%, a 1.708,78 puntos, en una sesión en la que solo cambiaron de manos 957 millones de acciones, su nivel más bajo desde fines de diciembre. El volumen fue solo de 1,674 billones de yenes, también el más reducido desde entonces.



Los valores inmobiliarios perdieron terreno, con una pérdida del 2% de Mitsui Fudosan y del 1,6% de Mitsubishi Estate. Los títulos bancarios también retrocedieron. Mitsubishi UFJ Financial Group cayó un 0,8% y Sumitomo Mitsui Financial Group declinó un 1%.



El sector de los servicios públicos avanzó, liderado por el alza del 5,5% de Kansai Electric Power Co después de que un tribunal de Osaka rechazó una petición el viernes para apagar dos reactores en la planta nuclear de Takahama.