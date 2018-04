El arco político le rindió homenaje a los excombatientes de Malvinas

En conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, dirigentes políticos y funcionarios del Gobierno realizan homenajes y actos en todo el país.



El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, visitó a la familia Horisberger, en La Paloma, Tigre. Allí, vivió el héroe caído en la Guerra de Malvinas Juan Domingo Horisberger, cuyo cuerpo, luego de 35 años de haber estado enterrado en el Cementerio Argentino de Darwin, en la turba malvinera, fue identificado junto a los de otros soldados argentinos por el equipo de la Cruz Roja Internacional.





Sergio Massa visitó a la familia del héroe caído en la Guerra de Malvinas, Juan Domingo Horisberger.



En ese marco, dio a conocer una carta en la que dio cuenta del encuentro y en la que destacó que pudo compartir "la emoción de una familia que pisó nuestras Islas Malvinas para finalmente poder despedir a uno de sus miembros y sentir que ya no era un soldado sólo conocido por Dios".



"Juan (Horisberger) fue uno de esos tantos "Pedros" de Malvinas que soñaba con crecer, estudiar, trabajar y formar una familia para poder enorgullecerse de ella. Su hermana y su cuñado me contaron su visita a la isla, que ya no es Pedro, que ya no es un soldado desconocido, que ya no es solo una leyenda", escribió Massa en la carta.



Y agregó: "Juan Domingo Horisberger, a vos, a nuestros caídos, a nuestros veteranos y sus familias, los seguimos abrazando, recordando y reafirmando que las Islas Malvinas son argentinas".



Asimismo, en La Plata, recrearon la imagen más grande que hay en el mundo de las Islas Malvinas. La misma fue recreada en la vereda de la Plaza Moreno, afirmó Ernesto Alonso, del Centro de exCombatientes de las Islas Malvinas (CECIM).



La imagen, según se informó, tiene una superficie de 1700 metros cuadrados, está pintada con color negro sobre el suelo blanco de la céntrica plaza de la capital bonaerense y fue declarada de interés municipal. La iniciativa fue llevada adelante por el Grupo de Jóvenes Guará Malvinas y el CECIM La Plata con la intervención del artista plástico Bruno Sitora, en el marco de las actividades en conmemoración del 2 de abril a 36 años de la Guerra de Malvinas.



Los actos de homenaje a los 649 soldados argentinos que -junto a 255 británicos y tres isleños- cayeron en la contienda se replicaron en varios puntos del país durante todo el día.



Como cada año, el acto central tuvo lugar frente al Monumento a los Caídos, ubicado en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego y la ciudad más austral del país.



Allí, el ministro del Interior argentino, Rogelio Frigerio, presidió la ceremonia, acompañado de autoridades políticas, veteranos, familias y personal militar.



"Muchos de nuestros héroes murieron por defender ese suelo patrio para que flameara nuevamente allí nuestra bandera", destacó Frigerio antes de señalar la importancia de "mirar hacia el futuro para encontrar caminos inteligentes y avanzar en nuestro legítimo reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas".



"Nunca vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece, no vamos a bajar los brazos, ni a claudicar. Vamos a lograr volver a nuestras islas, con la fuerza del diálogo, de la verdad, del derecho y la Justicia", aseguró, según un comunicado de la cartera.



Por su parte, el canciller Jorge Faurie sostuvo que el 26 de marzo se convirtió "en otra fecha emblemática" de la cuestión Malvinas, al referirse a la visita que hace una semana concretó un contingente de familiares de caídos en la guerra al cementerio de Darwin, ya que el Estado comenzó ese día "a saldar la deuda histórica que tenía con estos héroes de la patria y sus familias".





El cementerio de Darwin, donde descansan los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas.



"Más de doscientos compatriotas pudieron llegar y orar ante las tumbas de sus héroes", resaltó Faurie, quien reseñó que "durante casi 36 años las familias de los soldados argentinos sepultados sin identificar en las Islas Malvinas convivieron con la angustia de no conocer el sitio exacto en el que yacían sus seres queridos caídos en el conflicto del Atlántico sur".



En una columna con su firma publicada por el sitio digital infobae, Faurie relevó que esas tumbas están ahora acompañadas de una lápida con su nombre y su apellido. "Creo que todos vamos a estar de acuerdo: el 26 de marzo se ha convertido en otra fecha emblemática de la historia argentina reciente en torno a la cuestión Malvinas. El día que el Estado argentino comenzó a saldar la deuda histórica que tenía con estos héroes de la patria y sus familias", afirmó.



Faurie aseguró que "la misión humanitaria en el cementerio de Darwin ha sido posible gracias a la evolución del diálogo y la relación bilateral argentino-británica, ya que a partir de allí se generaron las condiciones necesarias para que ambos países confiáramos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está sin igual y trascendente tarea".