El petróleo bajó un 3% a u$s 63,01, víctima de las tensiones comerciales entre EEUU y China

El petróleo bajó este lunes lastrado por las tensiones comerciales mundiales en una jornada de menores transacciones debido al feriado de Pascua en varios mercados.



El barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en mayo bajó 1,93 dólares a 63,01 (-2,97%) en el New York Mercantile Exchange (Nymex).



En Londres el barril de Brent del mar del Norte para junio cedió 1,70 dólares y quedó en 67,64.



"Los riesgos de guerra comercial no son una buena noticia para las perspectivas mundiales de demanda de energía", dijo John Kilduff de la consultora Again Capital.



Pekin anunció este lunes medidas punitivas contra 128 productos estadounidenses; entre ellos frutas y carne de puerco. La medida fue una represalia a la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles a la importación de acero y aluminio y también a su posterior determinación de poner aranceles a bienes chinos por unos 60.000 millones de dólares.



Estados Unidos exceptuó provisoriamente de las medidas sobre el acero y al aluminio a ciertas economías, entre ellas la Unión Europea, Brasil, Argentina y México, pero no a China.



"El mercado se encaminaba al alza por el aumento de la actividad manufacturera china en marzo pero eso fue anulado por las amenazas de guerra comercial", dijo Phil Flynn de Price Futures Group.



Varios analistas matizaron que la caída del crudo de este lunes fue exacerbada porque el movimiento del mercado estuvo reducido por el feriado de Pascua en varios países.