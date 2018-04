En la Casa Rosada existe satisfacción por la marcha de las negociaciones salariales. Durante el mes que acaba de concluir se concretaron importantes acuerdos que respetan la pauta del 15% señalada por el Gobierno, una referencia que la administración de Mauricio Macri considera fundamental para continuar con la baja de la inflación. Dentro de este corsé se metieron sindicatos con gran cantidad de afiliados, como el que representa a los empleados de Comercio y otros estratégicos -por su capacidad de movilización- como el transporte automotor. El consenso entre los economistas es que la inflación este año rondaría el 19%, es decir que, en principio, una gran mayoría de salarios podrían quedar rezagados.



Si bien el Ministerio de Trabajo sigue recolectando acuerdos paritarios que contemplan aumentos de 15% en cuotas, la consultora Synopsis advierte que se trata de acuerdos que siguen conteniendo la existencia de ajustes que compensan el costo del cumplimiento de dicha pauta oficial. Otra característica que observa es que la mayoría de los acuerdos anuales ya alcanzados contemplan criterios de revisión por inflación que reemplazan las cláusulas gatillo utilizadas en 2017. La diferencia radica en que este tipo de actualización no es automática, sino que activa una nueva etapa de negociación a futuro para el caso que la inflación supere lo acordado.



Los principales acuerdos salariales logrados en marzo último fueron los siguientes:



• Empleados de Edificios (SUTERH): aumento de 12% en 2 cuotas (8% en abril +4% en agosto), más $ 6.000 en sumas no remunerativas a pagarse en 3 cuotas, más cláusula gatillo de 3,8% y revisión en septiembre.



• Federación de Luz y Fuerza: acuerdo salarial de 15% con un aumento en 2 cuotas (11% en marzo + 4% en junio), y una cláusula de revisión del acuerdo en septiembre.



• Sindicato de Empleados de Comercio: aumento salarial de 15% en 2 cuotas (10% en abril + 5% en agosto). Previamente se había acordado un aumento por la cláusula gatillo 2017, consistente en un 6% separado en 3 cuotas de 2% los meses de enero, febrero y abril.



• Unión Transporte Automotor (UTA): aumento salarial de 15% en 3 cuotas (5,5% en abril + 5,5% en agosto + 4% en enero de 2019), más $ 1.500 en abril y con una cláusula de revisión del acuerdo en septiembre.



• Sindicato del Seguro (rama ahorro): aumento de 25% en 2 cuotas (13% en enero + 12% en julio), que no son remunerativos sino a partir del sexto mes de aumento.



• Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH): aumento salarial del 15% en 2 cuotas (7,5% en abril + 7,5% en octubre), con una cláusula de revisión del acuerdo en Enero de 2019.



• Unión Obrera de la Construcción (UOCRA): aumento salarial del 15,5% en 2 cuotas acumulativas (10% en abril + 5,5% en agosto), con una cláusula de revisión del acuerdo en diciembre.



• Estatales San Juan: suba de 17%. Los gremios ATE, UPCN, Viales, Sanidad y Soeme de la Provincia de San Juan firmaron un acuerdo salarial con el Gobierno de esa provincia para recibir un aumento del 17% en dos tramos (12% retroactivo a marzo y 5% en agosto), con una cláusula gatillo prevista para el caso que la inflación supere el 17%.



• Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ajuste de 12%. Los gremios SUTECBA, UPCN y ATE acordaron un aumento de 12% para el personal de la Legislatura porteña, a pagarse en 2 tramos (8% en marzo y 4% en agosto), con una cláusula de revisión en septiembre. El acuerdo incluye una recomposición de un 2% por cláusula gatillo de 2017 y una suma fija de $ 5000 en marzo.



• Baja la inflación



A partir de estos antecedentes, en medios del Palacio de Hacienda y en el Banco Central tiende a ratificarse la convicción en cuanto a que, pasados los ajustes de tarifas que se completarán en el segundo trimestre del año, la inflación tenderá a descender. En este sentido, no sólo jugaría la moderación en los ajustes salariales, sino también la esperada mayor estabilidad en el dólar que se derivaría de la política monetaria restrictiva, el aumento de la oferta de divisas (como consecuencia de la venta de la cosecha) y la posibilidad del ingreso de la Argentina al conjunto de los mercados emergentes (dejando atrás la condición de país de "frontera" que tiene actualmente).



Con estos últimos datos, consultoras privadas estiman que el salario no repetiría la senda de recuperación que mostró el año pasado (tras la caída de 2016).En principio se estima que los salarios subirían al mismo ritmo o a escasa diferencia del índice de precios.



Precisamente la recuperación salarial y la creación de empleo fueron fundamentales para la disminución de la pobreza registrada en el segundo semestre del año pasado. En la última parte de 2017 creció particularmente el trabajo informal -con una suba de 4,3% interanual en la cantidad de puestos- y los salarios no registrados aumentaron 4,6%. Analistas privados asocian estas subas particularmente al boom de la construcción.



Sin embargo, es difícil que se reitere esta performance en la primera parte del año en curso, de donde uno de los temores del gobierno es que en la primera parte del año vuelva, aunque más no sea marginalmente, a crecer la pobreza.