Bolsas de Europa caen por nuevos cruces entre EEUU y China

Tras el largo fin de semana pascual, las principales bolsas europeas operan con leves bajas, arrastradas por la caída de Wall Street en la víspera producto del desplome de acciones tecnológicas.



Cabe recordar que en la primera sesión de abril influyó de nuevo el temor a una guerra comercial, después de que China anunciara que responderá a las tarifas aduaneras de EEUU sobre las importaciones de acero y aluminio con aranceles a 128 productos estadounidenses



• Tokio



Las acciones japonesas cayeron el martes, lideradas por las firmas tecnológicas y los fabricantes de componentes electrónicos, después de que los títulos de este sector se desplomaron en Estados Unidos por la reactivación de los temores a una guerra comercial.



El promedio referencial Nikkei cedió un 0,5%, a 21.292,29 puntos.



En medio de este ambiente bajista destacó la correduría por internet Monex Group Inc, que avanzó un 23% -el límite diario-, hasta los 424 yenes, tras anunciar que está estudiando la compra de Coincheck Inc, una firma cambiaria de criptomonedas que se vio afectada por un robo valorado en 530 millones de dólares este año.



Los fabricantes de equipos semiconductores Tokyo Electron y Advantest perdieron un 1,3% y un 2,7%, respectivamente. Yaskawa Electric cayó un 1,3% y TDK Corp se desplomó un 2,3%.



No obstante, Oriental Land, operador de Tokyo Disney Resort, trepó más de un 2% tras asegurar que el número de visitantes en sus parques temáticos Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySea subió por vez primera en tres años en el año fiscal concluido en marzo.



El índice general Topix perdió un 0,3%, a 1.703,80 puntos.