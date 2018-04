El día del debut de Spotify en Wall Street, su CEO advierte por "altibajos"

El líder de la música en "streaming" Spotify parece que tendrá este martes un debut bursátil previsiblemente duro tras las fuertes caídas registradas recientemente por las acciones tecnológicas en Wall Street.



En una carta abierta publicada antes de su poco ortodoxa salida a bolsa en Nueva York, el presidente ejecutivo, Daniel Ek, advirtió a empleados y aficionados: "A veces tenemos éxito, a veces tropezamos (...) No tengo duda de que habrá altibajos".



No obstante, en operaciones informales efectuadas el lunes, parecía mantenerse el precio de Spotify, transándose en u$s 132 por acción, lo que valoraría la empresa en más de u$s 23.000 millones. En febrero, la empresa fue valorada en alrededor de u$s 20.000 millones en transacciones privadas entre los accionistas del grupo.



"Nada sucede en línea recta: los últimos 10 años ciertamente me lo han enseñado", dijo Ek, cofundador y presidente ejecutivo de la empresa sueca en un post publicado el lunes.



Desde el lanzamiento del servicio de música en "streaming" hace una década, la empresa fundada en Estocolmo ha superado la gran resistencia inicial de los grandes sellos discográficos y de algunos artistas de renombre para transformar el modelo de negocio de la industria.



Spotify ofrece acceso a vastos catálogos de música en vez de hacer pagar a los usuarios por discos o descargas individuales de álbumes o canciones.



La compañía ha estructurado la cotización en bolsa para permitir que los inversionistas existentes vendan directamente al público sin ofrecer acciones propias, en una prueba que es seguida de cerca por otras firmas tecnológicas multimillonarias que no tienen necesidad inmediata de obtener efectivo.