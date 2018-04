Estatales porteños lanzaron medidas de fuerza para romper el techo paritario de 15%

Sindicatos porteños enrolados en la Corriente Sindical, Federal y Popular (CSFyP) anunciaron medidas de fuerza contra el techo paritario que pretende imponer Horacio Rodríguez Larreta para las paritarias de estatales de la Ciudad de Buenos Aires.



Según pudo saber ámbito.com, los estatales de ATE Capital, los metrodelegados de la Asociación de Trabajadores de Subte y Premetro, los judiciales del Sitraju, los docentes privados de Sadop, los trabajadores de la economía popular nucleados en la CTEP capital, el Sindicato de Camioneros y los docentes de UTE-CTERA realizarán en los próximos días diversas protestas, con huelgas de hasta 48 horas.



El Sitraju que lidera la diputada nacional del FpV, Vanesa Siley, planteó un plan de lucha que se inicia este martes con "asambleas interedificios" desde las 12 y continúa con un paro de dos días para el jueves y viernes.



Los metrodelegados paralizarán el servicio de subte el viernes desde las 20.30 y hasta el cierre de la jornada. La AGTSyP que comandan Roberto Pianelli y Néstor Segovia también rechazan el fallo de la Corte Suprema que desconoce su personería gremial y la presencia de material cancerígeno en vagones.



Los docentes de Eduardo López, secretario general del mayor gremio de maestros de la Ciudad, informaron un paro de 24 horas el viernes. "Ya tenemos resuelto desde febrero un paro por 24 horas en el caso que la propuesta no rompiera el techo del 15% y no lo rompió", remarcó el sindicalista.



El 22 de marzo pasado, en la cuarta reunión de la paritaria docente porteña, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, ofreció 15% más cláusula de revisión y otros adicionales, pero la propuesta fue rechazada ese mismo día por UTE, Sadop, Ademys y dos días después, por Adef, de los profes de educación física. La oferta oficial incluye la aplicación de la cláusula gatillo de 2017, del 3,5% más un plus de capacitación hasta $ 4.000 y el pago por título universitario y de maestría de hasta el 5% del monto del salario testigo.



Los camioneros podrían dejar de recolectar residuos un día de la semana. Daniel Catalano paralizará la administración pública con los afiliados de ATE Capital. Junto a los cooperativistas de la CTEP los seis gremios se movilizarán el viernes al mediodía, con 30 piquetes en distintos puntos de la ciudad. Convergerán en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Perú.



Todos estos sindicatos participaron de la masiva marcha del 21F y se alinean en la CSFyP, que dirigen Hugo Moyano, Sergio Palazzo, Pablo Micheli, Eduardo Castro y Hugo Yasky.



"Las organizaciones gremiales resolvieron realizar acciones en unidad durante la próxima semana que incluirán asambleas, cortes parciales de calles, paros y movilizaciones para impedir que el Gobierno de la ciudad imponga techos salariales en contexto inflacionario que deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores porteños", anticiparon en un comunicado conjunto.



Bancarios y trabajadores de los peajes del Sutpa sumarían a esta primera semana de abril sus propias medidas en la Ciudad. Los empleados de las cabinas marcharon este martes a la sede de Vialidad Nacional de diagonal Roca para rechazar los planes del titular de ese organismo, Javier Iguacel, para los Corredores Nacionales. Según denunciaron en el Sutpa, Vialidad prevé levantar los peajes de las localidades de Ameghino, Cipoletti y los de la Ruta Nacional N° 11, en Santa Fe. Iguacel reconoció que con los cobros automáticos de peajes está garantizado el 95% de los puestos de trabajo.



• En Provincia, también



El jueves 5 paran los maestros públicos de la provincia de Buenos Aires, con los dos gremios mayoritarios -Suteba y FEB- a la cabeza, pero con participación de otros trabajadores del Estado. El reclamo contra María Eugenia Vidal es el mismo que en la Ciudad: rechazan el techo paritario de 15%.



Este lunes por la tarde autoridades mantendrán la primera reunión paritaria del año con los sindicatos de estatales en la sede platense del Ministerio de Economía de Hernán Lacunza. Se espera que el gobierno proponga un aumento del 15% en tres cuotas (enero, mayo y septiembre), más un plus por presentismo y otro por capacitación.



La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), que engloba a AERI, Salud Pública y APOC, entre otros, aparecen como los más cercanos a la posición del Gobierno de Vidal. En cambio, ATE, los médicos de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ya adelantaron que rechazarán esa oferta.