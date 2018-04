Con críticas a los DNU y al esquema tarifario, senadores almorzaron con Peña, Michetti y Frigerio

Los jefes de bloque del Senado almorzaron este martes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio para analizar la situación nacional, en medio de la polémica por los los canjes de pasajes aéreos y terrestres, un sistema que se utiliza actualmente en las dos cámaras del Congreso.



A la salida del encuentro, el senador del PRO Federico Pinedo sostuvo a ámbito.com que "fue una reunión con espíritu positivo y con algunas críticas donde se cuestionaron algunas políticas concretas como los DNU, el esquema tarifario. Lo que quedó claro es que el Ejecutivo no va a tener una actitud de presionar al Congreso para que haga una cosa determinada, sino que lo que vamos a tratar es de resolver los problemas de la Argentina".





Del almuerzo participaron el puntano Adolfo Rodríguez Saá, el radical formoseño Luis Naidenoff, el peronista salteño Juan Carlos Romero y el neuquino Guillermo Pereyra.



Desde hace dos años no se lo veía a Fernando "Pino" Solanas en la Casa Rosada, hasta hoy, que entró junto con su par en el Senado Miguel Ángel.



También asistieron al encuentro el jefe de bloque de Cambiemos en el Senado, Humberto Schiavoni y también Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia) y Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini (Frente Cívico de Santiago del Estero), Daniel Lovera, quien preside partido Justicialista La Pampa y Guillermo Juan Pereyra, preside Movimiento Popular Neuquino.



El kirchnerismo no fue de la partida. Al respecto Pinedo opinó ante la prensa. "El senador (Marcelo) Fuentes me dijo que iba a venir, por ahí tuvo algún accidente en el camino, un accidente menor, por ahí se perdió", dijo irónico.



"Este fue un almuerzo institucional, de buena relación entre el Senado y el Poder Ejecutivo, donde se reciben críticas y el senador Fuentes hubiera estado muy cómodo en la reunión también criticando todo lo que le parecía que había que criticar. Pero seguramente tal vez venga la próxima vez cuando haya algún almuerzo con el Presidente", explicó a este medio.



Además, el senador que una de los temas que se tocó fue el de las economías regionales a raíz de un planteo del senador Romero, quien argumentó que "existen algún tipo de producciones que no pueden competir en el exterior, que requiere una protección para ser sustentables en el tiempo", dijo Pinedo.



Respecto al ministro de Finanzas Luis Caputo, Pinedo expresó: "de Caputo no hablamos. Hoy tenemos una reunión con el ministro en nuestro bloque (Cambiemos) y mañana viene al Senado y ahí va a dar las explicaciones que correspondan. Yo creo que van a quedar aclaradas las acusaciones contra Caputo que no tienen sustento. Hay muchos legisladores que piensan que hizo cosas horribles que en realidad no hizo y creo que va a quedar aclarado".



Sobre el tema de los pasajes, Pinedo explicó que el "el consenso mayoritario entre los senadores en cuanto a los pasajes es tener un sistema absolutamente transparente que cada cosa sea lo que es".