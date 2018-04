El intendente de Pilar podrá ausentarse hasta 14 días corridos cada vez que lo disponga

El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, podrá desde ahora ausentarse 14 días corridos cada vez que lo disponga, luego de que el Concejo Delibertante del Municipio de Pilar votase una polémica modificación de los topes de licencias del jefe comunal que hasta el momento tenía permiso para ausentarse 21 días corridos por año.



"El Concejo Deliberante empieza a sesionar el 3 de abril. Si yo me quisiera ir cinco días a Villa Gesell o La Pampa, tendría que citar a 24 concejales que tienen que dejar de estar donde están, reunirse y votar si yo me puedo ir... ", se justificó Ducoté en declaraciones televisivas.



"Realmente con lo que hoy es la tecnología, planteamos tener un esquema en el que yo pueda notificar 48 horas antes y, si alguien tiene alguna duda, me pueda hacer un pedido de informes. Hasta ahora, en dos años, nunca me tomé más de 10 días por vacaciones familiares ", agregó el intendente.



Desde la intendencia explicaron que los topes "no son ilimitados" y que "solo se modifica la forma de tomar la licencia".