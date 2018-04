Caputo en el Congreso: "Lo que es insostenible es el ritmo del déficit, no el de la deuda"

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, rinde cuentas por primera vez en el Congreso, y ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda justificó el aumento de la deuda pública porque "podemos financiar la transición y a tasas muy ventajosas".



"El gradualismo implica cierto déficit que hay que financiar y podemos hacerlo porque recuperamos el financiamiento y generamos un optimismo en el mundo de que vamos a las políticas correctas, y de esa forma redujimos las tasas . Así podemos financiar la transición y a tasas muy ventajosas", amplió.



"Lo que es insostenible es el ritmo del déficit, no el de la deuda. El ritmo de la deuda irá bajando junto a la baja del déficit. Sabemos que es algo transitorio y que no podemos tener este ritmo de deuda por 5 años", explico.



El funcionario sostuvo que "tenemos una deuda sobre Producto Bruto Interno en torno al 30%, una de las más bajas de la región. Es un ritmo de deuda bajo si logramos tener una macroeconomía ordenada".



"Entiendo que se preocupen porque el tema del financiamiento terminó muchas veces mal en el país, pero esta vez será distinto", admitió.



Caputo afirmó que "lo que estamos buscando es sentar las bases para un crecimiento sostenido, copiar lo que hicieron los países a los que les fue mejor que a nosotros. No existe un plan que nos va a salvar, tenemos que ser un país normal. No vamos a solucionar 75 años de desmanejos económicos en un año o dos".



La presencia de Caputo fue requerida por sectores de la oposición para que el ministro informe sobre la deuda pública y sus supuestos vínculos con sociedades en paraísos fiscales.



La presencia del ministro había sido prometida por el jefe Gabinete, Marcos Peña, en la Cámara de Diputados, durante su último informe de gestión.



Durante la reunión de la Bicameral, que se constituyó hace dos semanas, el bloque oficialista de Cambiemos acordó con la oposición citar al ministro para este miércoles.



Los senadores del oficialismo habían mencionado que el funcionario tenía "especial interés" en informar a los legisladores.



En ese encuentro de la comisión, se eligió al senador del interbloque Argentina Federal, José Mayans, como presidente, y al diputado nacional de Cambiemos Eduardo Amadeo, como vicepresidente del cuerpo.



Los secretarios de la comisión serán el diputado Axel Kicillof y el senador Ernesto Martínez, del oficialismo.





