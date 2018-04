En el primer bimestre los subsidios económicos cayeron 23%

Durante la campaña presidencial de 2015, uno de los argumentos que más se esgrimieron contra la política económica del kirchnerismo fueron los subsidios que esa gestión destinaba a las tarifas, especialmente a las de transporte y energía. Aumentos mediante, esas compensaciones se redujeron un 23,2% en el primer bimestre del año, un porcentaje casi idéntico al que registró en igual período de 2017.



Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), los subsidios a sectores económicos del Estado nacional (empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado) alcanzaron en el primer bimestre $ 14.898,4 millones, lo que significa una baja del 23,2%. Es decir una reducción de $ 4.500 millones.



"En primer lugar, los subsidios al transporte totalizaron cerca de $ 9.000 millones, arrojando una retracción por primera vez en dos años (-10% ia., -$ 1.000 millones), repartidos casi en partes iguales entre las asignaciones para el transporte automotor ($ 4.500 millones, -20% ia.), y las destinadas al transporte ferroviario ($ 4.460 millones, +15% ia.)", sostiene ASAP.



Estos recursos abarcan a empresas de colectivos, costo diferencial de combustible y empresas de trenes. Además, el informe aclara que "a partir de este año no se prevén subsidios para el transporte aerocomercial", que en el primer bimestre de 2017 sumaron algo más de $ 500 millones.



Asimismo, los subsidios al sector energético totalizaron cerca de $ 2.300 millones, lo que representa una baja del 63,6% interanual. A diferencia de 2017, las transferencias dirigidas al denominado "Plan Gas" tuvieron una ejecución muy baja -un 96% menos- con $ 228 millones contras $5.584 millones. En cambio, se asignaron $ 1.000 millones a ENARSA, que no recibió fondos el año pasado, para la compra de gas importado para el abastecimiento del mercado interno.



Además se incrementaron los recursos para Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos (+42,7% interanual) y a la Entidad Binacional Yaciretá, mientras que se disminuyó un 15,4% para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.



Si se suman los recursos aportados para gastos corrientes y de capital, Transporte tuvo subsidios por $10.411,6 millones, en tanto a Energía le correspondieron $ 3.193,6 millones.



Más allá del sector energético y el transporte, las empresas públicas no vinculadas a esos rubros demandaron transferencias para sus gastos de funcionamiento por $ 815 millones, un aumento de 57% con respecto a igual bimestre de 2017. Se destaca un incremento del $ 470 millones para Correo Argentino y una disminución para Radio y Televisión Argentina de $ 180 millones.



En cuanto a los subsidios destinados al sector industrial, que sumaron cerca de $234 millones, fueron unos $ 89 millones superiores que en igual período de 2017. Mientras que las asignaciones al sector rural y forestal (que incluye al sector agroalimentario) prácticamente no registraron avance.



Por otra parte, las transferencias para el financiamiento de gastos de capital de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado arrojaron una suba del orden del 6,5% interanual en los primeros dos meses de 2018. En términos nominales, sumaron $ 2.500 millones, repartidos entre las asignaciones para el transporte ($ 1.400 millones), el sector energético ($ 900 millones) y otras empresas públicas ($ 240 millones).