Pese a intervención del Central, el dólar sube cuatro centavos a $ 20,49

Pese a intervención del Banco Central, el dólar sube cuatro centavos este miércoles a $ 20,49 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Operadores afirmaron que la entidad monetaria interviene desde temprano en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con ventas en $ 20,22 para abortar el alza de la cotización.



En la plaza paralela blue opera estable a $ 20,82, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó ayer dos centavos a $ 20,18.



Ayer, el billete se desacopló del segmento mayorista, donde la divisa avanzó tres centavos a $ 20,20 en el reinicio de la actividad cambiaria tras el fin de semana largo por los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En este contexto, el volumen negociado retrocedió un 52% a u$s 458 millones.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó a la baja a un promedio del 25,50 % TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 118 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el jueves próximo. Las Lebac en el segmento secundario se operaban al plazo de 15 días a 26,40 % TNA, y la de 169 días al 25,90 % TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 560 millones, más del 30% se operó para fin de abril a $ 20,51 con una tasa implícita del 22% TNA y el plazo más largo fue noviembre a $ 22,86 a una tasa del 20% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central subieron el miércoles u$s 999 millones, hasta los u$s 61.721 millones.