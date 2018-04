Terminó en escándalo la exposición de Caputo en el Congreso

La exposición del ministro de Finanzas, Luis Caputo, ante la Bicameral de Deuda Externa concluyó a las 13.10 en medio de un escándalo, luego de que la diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, denunciara que un funcionario le acercó el papel con un mensaje.



Según el papel que mostró la legisladora, el mensaje decía: "Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala" y estaba acompañado de un emoticón, que Cerruti atribuyó a Caputo.



El hecho motivó la reacción de parte de diputados del FpV que reclamaban a los gritos hacer uso de la palabra, lo que motivó al presidente de la comisión, el peronista José Mayans, a levantar la audiencia "por desorden".



Caputo comenzó su exposición a las 9 y desarrolló durante unos 20 minutos un informe sobre la situación económica y la deuda externa. Luego, el funcionario advirtió que "el tema de las offshore no es delito" y se trata de "una práctica común", remarcó que el delito se da "cuando no se declara", y sostuvo que tampoco puede declarar "una tenencia" que no es suya.



En su informe ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, rechazó acusaciones planteadas en su contra desde la oposición, que le endilgaron haber asumido como funcionario con la supuesta intención de "favorecerse".



"Si hubiera querido beneficiarme, me hubiera quedado en el sector privado", sostuvo ante los legisladores reunidos en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo.



En ese contexto, dijo que, de hecho, su comportamiento "como ciudadano" en torno al dólar futuro "es un buen ejemplo" de que no se favoreció, ya que no ganó nada con esas operaciones.



En respuesta a las preguntas sobre su supuesta vinculación con empresas offshore antes de ser funcionario, Caputo afirmó: "No tengo nada que ver con esas empresas. Todo lo que tengo lo tengo bien declarado en la Oficina Anticorrupción y en la AFIP".



Respeto a la empresa Noctua, aclaró que sólo tiene "una tenencia accionaria nominal" que no tiene por qué "tener declarada" ya que eso no lo convierte "en propietario".



"Soy un tenedor fiducidario en confianza de otra persona", amplió, y dijo que se presentó en la Justicia para que se "acelere la investigación" y se pruebe que no cometió delito.



Respecto a la deuda, afirmó que la contraída con el sector privado y organismos multilaterales "es la más baja de la región", y es de "un 30 por ciento del producto", y declaró que "el perfil de la deuda argentina tiene algunas fortalezas fundamentales", como el hecho de que "el plazo de financiamiento es largo".



Caputo ratificó que el gobierno nacional está intentando "sentar las bases para tener un crecimiento sostenido" pero advirtió que "75 años de desmanejos no se pueden solucionar en un año o dos" y que "no se le puede mentir a la gente" sobre esto.



El ministro de Finanzas reiteró que el objetivo principal del Gobierno es "eliminar la pobreza" mediante un "crecimiento sostenido" para que "se cierre la brecha social" y que Argentina deje de ser "un sube y baja fenomenal" en materia económica.



La exposición tuvo momentos tensos cuando intervino el ex ministro de Economía kirchnerista, Axel Kicillof, o el jefe de la bancada del FPV, Agustín Rossi, quienes insistieron con el "conflicto de intereses" y la supuesta incompatibilidad del funcionario para ejercer cargos públicos por su participación en empresas en el exterior.