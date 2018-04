Uno de cada cuatro habitantes del AMBA cree que las tarifas de Edesur y Edenor son impagables

Un reciente estudio de opinión elaborado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) reveló que uno de cada cuatro habitantes del área metropolitana no puede afrontar el pago de las tarifas de luz y que más del 40% considera que es un servicio "caro".



Esos datos se desprenden de una investigación más amplia sobre la percepción de los habitantes del AMBA sobre los precios de la electricidad, el gas y el transporte público. Los resultados expresan un contundente rechazo a los tarifazos aplicados por el Gobierno nacional y las empresas privadas, principalmente las gasíferas y Edenor y Edesur.



En el caso de la luz, vale recordar que entre el primer bimestre de 2015 y el de este año, las facturas de electricidad en Capital Federal aumentaron 26 veces.



El sondeo del CEM fue realizado a 2.145 personas mayores de 16 años, entre el 23 y el 28 de febrero pasado y por consulta telefónica. El nivel de confiabilidad del trabajo es mayor al 95%, con un margen de error muestral de +/- 2%.



Entre los resultados más alarmantes, se destacó el rechazo a los aumentos de la luz. Para el 27% de los encuestados a esta altura "le es imposible afrontar el costo de las tarifas de electricidad con sus ingresos".



En la zona sur, que incluye Avellaneda, Lomas y Lanús, la cantidad de personas que no pueden afrontar las facturas energéticas trepa al 36%, mientras que en la zona norte, que abarca San Martín, San Isidro y Vicente López, llega al 32%. A pesar de los reiterados incrementos que aplican Edesur y Edenor en la ciudad de Buenos Aire, solo 23% de los porteños consideró impagables esas boletas.



El trabajo del CEM, que se confeccionó con aportes académicos de la UMET, la universidad Arturo Jauretche y la de Hurlingham, también descubrió que apenas 6% cree es el actual precio de la electricidad es "barato", mientras que el 23% lo supone "apropiado", el 41% "caro" y un 3% no sabe.



En el caso del Transporte, casi la mitad de los habitantes del AMBA (46%) respondió que tiene un costo elevado y menos de un cuarto que es el correcto.



Sobre la tarifa de agua, un 23% dijo que el valor es el "apropiado". En tanto que casi la mitad de las personas (47%) afirmó que el costo del gas es "caro" y dos de cada diez personas (22%) reconoce que le es imposible afrontarlo con sus ingresos.