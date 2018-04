Quintana: "El Banco Central no juega con el tipo de cambio"

Informe de Liliana Franco.-





El vicejefe de Gabinete Mario Quintana, uno de los hombres de máxima confianza del presidente Mauricio Macri, reconoció que "parte de la inflación fue generada por el sinceramiento de las tarifas", que consideró era "irremediable" hacer, pero aseguró que el Gobierno confía en que se reducirá.



Durante un almuerzo en el Rotary Club, Quintana señaló: "Parte de la inflación fue generada por el sinceramiento de las tarifas. Era irremediable, había que hacerlo. La buena noticia es que esos aumentos tan significativos están llegando a su fin, por lo que en adelante tendrá menor impacto en la inflación".



Además, aseguró que no hay atraso cambiario mientras que sostuvo que el Banco Central "no juega con el tipo de cambio", sino que "interviene cuando cree que hay picos de demanda o de oferta de divisas y lo hace circunstancialmente".



Quintana cautivó a los empresarios aglutinados por el Rotary Club. Es un hombre de bajo perfil, por lo que no suele estar en este tipo de eventos. Muy tranquilo comenzó a explicar por qué decidió incursionar en la política y contó que nunca antes había pensado desempeñarse en la función pública. La decisión de participar surgió en octubre de 2015 mientras estaba en su casa con su familia viendo el resultado de las elecciones cuando se confirmó el triunfo en la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal. Confesó: "Me largué a llorar como pocas veces en la vida".



Contó que "estaba triste y resignado por vivir en un país que no quería". Aseguró que "la posibilidad de un cambio" es lo que lo emocionó y por eso le envió un mensaje a Vidal diciéndole que para él "su mirada y su sonrisa representaban una Argentina de esperanza". Y ahí fue que Vidal lo convocó.



El funcionario dijo que la Argentina era "un descalabro" tras la década de gobiernos del kirchnerismo. Entre los "8 puntos" que destacó para que el país salga adelante están bajar la inflación, la pobreza, avanzar con la modernización del Estado, una política de transparencia, y la lucha contra la corrupción.



Respecto al combate de la pobreza, afirmó que "este Gobierno no cree en la política del derrame" y que por eso el 76% del presupuesto se destina a cuestiones sociales.