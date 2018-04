Para la oposición, el ministro no logró "dar explicaciones claras"

La exposición del ministro de Finanzas, Luis Caputo, ante la Bicameral de Deuda Externa terminó en escándalo este miércoles luego de que el ministro le entregara un mensaje a la diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti. Tras la polémica, desde la oposición insistieron en que más allá del triste suceso el funcionario no logró "dar explicaciones claras" en sus más de cuatro horas de exposición.



Desde el bloque Justicialista, presidido por Pablo Kosiner, repudiaron la actitud del ministro en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Nación, en la que participa el diputado Javier David como representante del Interbloque Argentina Federal.



"Habíamos pedido la presencia del Ministro de Finanzas para que explique el nivel de endeudamiento y su relación con empresas offshore pero ni nos escuchó", reclamaron los diputados nacionales y sentenciaron: "el funcionario no logró dar explicaciones claras y optó por escaparse".



A su vez, remarcaron que "alguien que se va de esa manera reconoce que no podía dar explicaciones. Lamentablemente, el paso del Ministro por el Congreso de la Nación terminó en un escándalo y lo sucedido debe aclararse".



"Evidentemente el ministro Caputo tiene muchas dificultades para explicar cuestiones vinculadas a un conflicto de intereses. Está comprobada su participación en empresas que no había declarado y todos sabemos que una persona que asume como Ministro no puede excusarse afirmando desconocer el sistema de declaración jurada del sector público", agregaron.



En tanto, el diputado nacional por el Frente Renovador, Felipe Solá, manifestó: "El ministro está acusado en la justicia, donde están interviniendo un fiscal y un juez, además que la comisión de valores de Estados Unidos ya dijo en febrero de 2018 que este señor es accionista, y él lo sigue negando".



"Nosotros no pudimos hablar porque nos habían dejado para el final, pero después de cuatro horas el ministro decidió irse. No se sabe si porque estaba apurado, o porque le molestaba que una diputada se puso de pie y mostrara el papel que le envió su secretario", agregó el representante del massismo.



Por último, advirtió: "El problema es que Macri cree que es muy normal tener la plata afuera, que es muy normal no deshacerse de ella. Como dijo el jefe de gabinete Marcos Peña, cuando dijo que Caputo podía jugar en la Premier League, nosotros decimos que lo que no puede, es ponerse la celeste y blanca".



Para el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade, la "huida intempestiva del ministro Luis Caputo tiene una simple razón: no podía explicar su relación con sociedades offshore, ni la compra de dólar futuro que realizó Axis, ni su intento de ingresar al blanqueo. Y en lo poco que intentó explicar, mintió. Y fue evidente".



"Respecto a Noctua, Caputo dijo en la comisión que era el 'tenedor fiduciario', un testaferro legal, alguien 'de confianza de otra persona'. Caputo mintió, o le mintió a la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC), ante quienes declaró que era accionista. En los documentos que Noctua presentó a la SEC no hay ninguna referencia a un trust (fideicomiso) o un trustee (fiduciante). Además de a la justicia argentina, el ministro le deberá dar explicaciones a la justicia norteamericana. Y cuando surgieron los Paradise Papers, a los diarios Perfil y La Nación les dijo que era un 'manager o asesor de inversiones', nunca habló de tenedor fiduciario. Caputo miente sistemáticamente", explicó en un comunicado.



Además, expresó que Caputo "también mintió cuando dijo que se había desprendido de sus tenencias en dólar futuro en octubre de 2015, antes de asumir la función pública".



"Entre octubre y diciembre de ese año Axis (la firma que Caputo constituyó en abril de 2012 y presidió hasta el 4 de diciembre de 2015) compró 700 millones de pesos en contratos de dólar futuro, es decir, cuando ya sabía que Cambiemos podía ganar las elecciones y él convertirse en secretario de Finanzas. Después, el 13 de diciembre, a días de asumir, Caputo junto al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, fijaron el valor de esos contratos en un 50% más. Como consecuencia de esta operatoria Axis, que en 2014 había ganado 9 millones de pesos, reportó en 2015 ganancias por 194 millones de pesos", explicó Tailhade.



Por último, el senador Fernando "Pino" Solanas, quien estaba preguntando al momento de desatarse el escándalo, señaló desde su cuenta de Twitter: "Estuve presente en el informe del ministro Caputo en el Congreso. Mintió cuando dijo que presentaron informes sobre el pago a los fondos buitres, esa información la pedimos y nunca recibimos respuesta".



"Le pregunté a Caputo cómo puede justificar el gobierno nacional que sus ministros tengan su dinero afuera por 'falta de confianza' en el país. Esto es una burla a todos. Le pregunté a Caputo por qué mintió con sus declaraciones juradas. Nosotros le iniciamos una denuncia penal, y el fiscal Rivoli pidió abrir una investigación al respecto", expresó.



"Ante mis preguntas sobre los muchos casos de corrupción y falta de transparencia del gobierno de Mauricio Macri, Caputo prefirió mandarle un papelito a Gabriela Cerruti, que armó un revuelo que el ministro aprovecho para irse sin contestar", concluyó.