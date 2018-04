Vidal cerró paritaria de 15% con estatales y dispuso adelanto para docentes ante falta de acuerdo

Con el foco puesto en la cuestión docente, la gobernadora de la Provincia María Eugenia Vidal encabezó un acto en la Casa de Gobierno de Buenos Aires en el que anunció que se alcanzó un acuerdo paritario del 15% con los estatales bonaerenses y remarcó que "seguirán dialogando" con los gremios de la educación que, horas antes, rechazaron una nueva oferta salarial.



Desde la ciudad de La Plata y en compañía de los ministros de Economía, de Trabajo y de Asuntos Públicos, Hernán Lacunza, Marcelo Villegas y Federico Suárez y por el Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, la mandataria afirmó que "liquidarán un anticipo a cuenta de lo que se acuerde con los docentes del 5%, a cobrarse la semana que viene".



El acuerdo rubricado con los estatales fue firmado por la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y los sindicatos enrolados en la Federación de Gremios Estatales y Particulares (Fegepba), que agrupa a Salud Pública, AERI y APOC, entre otros, y rechazado por la Asociación de Trabajadores del estado (ATE) y los médicos de la Cicop.



Vidal criticó el llamado a un paro para este jueves y desmintió que las ofertas del gobierno provincial hayan sido "siempre iguales". "Acordamos con los gremios estatales un aumento del 15% en tres cuotas de 7 4 y 4% con un plus por presentismo a pagar en tres cuotas de mil pesos a lo largo del año. De este modo, la mitad de los trabajadores provinciales ya tienen un acuerdo", expresó.



"Es muy importante decirle a los docentes que vamos a seguir dialogando y trabajando para llegar un acuerdo. Que queremos llegar a un acuerdo que no solo reconozca a los docentes sino que también sea una propuesta que se pueda cumplir", sostuvo la gobernadora bonarenses.



Además, Vidal fustigó a los gremios porque "las discusiones en torno a la educación no pueden ser solo en febrero a contrarreloj del inicio de clases y solo considerando la cuestión salarial" y defendió la idea que cobrar un plus por presentismo, al que consideró como un "límite al abuso de licencias que suceden en la provincia de Buenos Aires.



Por eso, la funcionaria destacó que "los maestros no pueden seguir esperando a que se alcancé un acuerdo entre la Provincia y los dirigentes gremiales". "Vamos a trabajar para que todas las ecscualesa estén abiertas en el día de mañana", concluyó.