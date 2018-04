Gobierno puso en marcha la Mesa Sectorial de Comercio

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, puso hoy en marcha en la Casa de Gobierno la Mesa Sectorial de Comercio, durante un encuentro en el que participaron doce cámaras empresarias y sindicales vinculadas con el sector.



"El objetivo principal de nuestro gobierno es avanzar en la reducción de la pobreza" y para eso "venimos trabajando renglón por renglón con cada uno de los sectores productivos del país, como la industria automotriz, motos, biotecnología, energías renovables, construcción, textil y calzado, Vaca Muerta y maquinaria agrícola", dijo Cabrera al término del encuentro.



Esta dinámica de trabajo "a través del diálogo es fundamental para construir juntos un sector de comercio dinámico y eficiente: por los empleos que genera y por el abaratamiento de los bienes y servicios para los consumidores".



La Mesa Sectorial de Comercio es un ámbito de coordinación de distintas áreas del Estado junto a las empresas y las cámaras y sindicatos destinada a aumentar la competitividad del sector, con una estrategia de abordaje por instrumentos transversales, comunes a todos los rubros, y específicos.



Por su parte, el secretario de Comercio, Miguel Braun, explicó que "tenemos una agenda positiva muy importante para modernizar nuestro comercio y desde ahí colaborar en la transformación de la economía argentina".



"Tenemos que trabajar en la formalización y la facilitación del comercio. En estos dos años hemos dado algunos pasos, pero tenemos que avanzar mucho en cuestiones como la simplificación normativa y regulatoria, y el desarrollo de medios de pago. Es importante también trabajar en el comercio electrónico, una realidad cada vez más importante en el mundo y en el país y que reclama respuestas en lo que hace a aspectos regulatorios y a una oferta de logística específica", añadió el funcionario.



La Mesa de Comercio está integrada por el Sindicato de Empleados de Comercio; Cámara Argentina de Comercio (CAC); Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Asociación de Supermercados Unidos (ASU); Cámara Argentina de Supermercados (CAS/FASA); y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).



También forman parte de ella la Cámara de Autoservicios y Supermercados propiedad de Residentes Chinos (CASRECH); Cámara de Supermercados Chinos, Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPRA); Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (ATACYC); y la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo no Bancarias (CERTACYC).



• CAME en la Mesa Sectorial de Comercio



Una comitiva de CAME encabezada por el presidente Fabián Tarrío, participó esta tarde del lanzamiento de la Mesa Sectorial de Comercio organizada por el Ministerio de Producción de la Nación.



"Celebramos que el gobierno tome en cuenta al sector como un importante eslabón de la economía", sostuvo Tarrío y agregó que el encuentro fortaleció el diálogo con los funcionarios para establecer líneas ejecutivas de acción.



Entre los principales temas abordados en Casa Rosada se destacaron: dificultades con la implementación del posnet obligatorio, quita de retenciones y percepciones a las pymes por el uso de sistemas de pago con tarjetas, multiembargos, energía, competitividad y rentabilidad, entre otros ejes de trabajo.