Comenzó en Diputados el debate del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició este miércoles el debate del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura impulsado por el oficialismo, con una reunión informativa a la que asistieron representantes de sectores involucrados del ámbito judicial.



El presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, principal exponente de la reunión, se mostró "de acuerdo con la necesidad y oportunidad de la reforma", y advirtió que "el actual diseño podría ser considerado como inconstitucional".



"Hay que adecuar el diseño del Consejo al espíritu de la Convención Constituyente. No cabe ninguna duda de que hay tres o cuatro inconstitucionalidades básicas", remarcó.



En ese sentido, agregó: "Aprovechemos esta oportunidad para garantizar un Consejo democrático, republicano, plural y constitucionalmente válido".



Opinó también que "no puede haber un solo representante del sector académico", y cuestionó que "en el sector de los abogados no haya representación de las minorías".



"No sé cuál es el número más acertado para la futura composición del Consejo, pero sí tengo claro que debe ser plural, federal, con representación de las minorías y con perspectiva de género", sintetizó.



Por su parte, el titular del gremio de Judiciales, Julio Piumato, expresó: "Nos parece importante que la cabeza del Consejo de la Magistratura esté en los representantes de la Corte Suprema, porque no puede ser bicéfalo un poder del Estado".



Para el sindicalista, "una herramienta no es la solución, sino los hombres que la hacen. Llevamos 23 años de funcionamiento y la Justicia no ha mejorado tanto".



El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado e incluso había sido incluido en el temario de sesiones extraordinarias, pero finalmente no fue abordado.



El inicio del debate de esta iniciativa fue acordado semanas atrás, cuando se conformó la comisión, presidida por Pablo Tonelli (PRO), donde se decidió comenzar la discusión del proyecto con la presencia de invitados y especialistas.



A través de la iniciativa, se proponen cambios en la conformación y el funcionamiento del Consejo, un tema que sobresalió en el discurso que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio en la apertura del año judicial.



El proyecto oficial prevé como uno de sus aspectos centrales el aumento del número de miembros del Consejo de la Magistratura de 13 a 16, con el anunciado propósito de darle mayor representación a abogados y jueces, y romper con la hegemonía de los representantes del Poder Legislativo.



"Serán cuatro los representantes de los abogados de la matrícula federal inscritos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales del interior (designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula)", sostiene un artículo del proyecto.



Además, propone que sean cuatro, en vez de tres, los jueces en el Consejo de la Magistratura, todos elegidos mediante un sistema de representación proporcional con el fin de que haya una representación equilibrada entre los que son cámara y los de primera instancia.



Dice también que dos de los magistrados deberán pertenecer al fuero federal, uno con competencia en la Capital Federal y el otro en provincia.



De todos modos, el proyecto oficial mantiene sin cambios la representación de legisladores, es decir un total de seis, la mitad de la Cámara de Diputados y el resto del Senado, en cada caso dos por la mayoría y uno por la minoría parlamentaria sin que necesariamente sean legisladores.



La representación del sector académico y científico es mirada con especial atención tanto por el oficialismo como por la oposición dado que su posicionamiento resulta muchas veces clave para la conformación de mayorías en el cuerpo, que tiene la misión de llevar adelante los concursos para cubrir cargos en la Justicia, establecer sanciones y, eventualmente, remociones.



En ese sentido, las universidades nacionales reclamaron que sean dos en vez de uno los lugares para el sector científico y académico en el Consejo de la Magistratura, a través de un documento firmado por los rectores de todas las universidades nacionales del país, en el marco del 79no. Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sesionó la semana pasada en San Salvador de Jujuy.