El viernes no habrá bancos en todo el país

La Asociación Bancaria (AB) que conduce Sergio Palazzo decidió este miércoles "un paro nacional activo" de 24 horas para el viernes próximo en todas las entidades financieras públicas y privadas ante "la ausencia de una propuesta salarial superadora por parte de las cámaras patronales", dijeron fuentes gremiales.



Los informantes advirtieron que la semana próxima, en fecha a determinar, habrá otra huelga, esta vez de 48 horas, si no hay "soluciones definitivas".



Los voceros gremiales de la organización sindical confirmaron a Télam que el paro nacional del viernes en la totalidad de las entidades financieras públicas y privadas será "activo", es decir, habrá movilizaciones y marchas en las principales ciudades.



Las fuentes sindicales denunciaron "la ausencia absoluta de propuestas paritarias justas" por parte de los empresarios de las cuatro cámaras y el Banco Central (BCRA), por lo que el gremio convocó a la huelga nacional del viernes próximo y advirtió que la semana próxima habrá otro paro de dos días si "no se ofrecen soluciones definitivas".



"No hubo ni hay hasta ahora una propuesta salarial superadora que garantice salarios dignos y justos", señalaron los voceros gremiales a esta agencia, y realzaron que esa realidad provoca "serias consecuencias sobre la economía familiar de los trabajadores".



Además, los voceros señalaron que la segunda jornada de huelga en el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) -realizada este miércoles en todas las sucursales- al igual que la víspera cosechó "un acatamiento de más del 90 por ciento" en demanda de "una paritaria justa y la inmediata modificación de la ley de reforma previsional" para ese personal.