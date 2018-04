Wall Street avanza un 0,9% impulsado por acciones de Facebook y Amazon

Wall Street sube por segunda rueda consecutiva ayudado por las ganancias de Amazon y Facebook, en medio de una disminución de los temores a una guerra comercial entre Estados Unidos y China.



El industrial Dow Jones, su principal indicador, crece un 0,9% mientras que el S&P 500 asciende un 0,5% y el Nasdaq otro 0,5%.



• Europa



Las principales bolsas europeas operan mixtas este jueves tras una apertura alcista estimulada por la subida de Wall Street en la víspera.



Los mercados se mueven en las últimas semanas al ritmo que marcan las novedades sobre las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. Ayer mismo los futuros de Wall Street llegaron a superar el 2% de caída antes de la apertura, en medio de las tensiones que generaron las nuevas represalias de Pekín contra Washingon.



La minitregua en las alertas sobre una guerra comercial favorecen especialmente a la bolsa de Fráncfort. El Dax alemán reconquista la barrera de los 12.000 puntos. El Ftse británico logró salvar ayer los 7.000 puntos, y hoy amplía su colchón por encima de este nivel.



• Tokio



Las acciones japonesas subieron el jueves, después de que Wall Street rebotó tras la liquidación provocada por la escalada del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, enviando a la mayoría de sectores a territorio positivo.



El promedio referencial Nikkei ganó un 1,5%, a 21.645,42 puntos, por encima de su promedio móvil de 200 días, de 21.359,22 puntos.



Wall Street rebotó desde una liquidación inicial el miércoles, después de que los temores a una guerra comercial entre Estados Unidos y China se aliviaron algo cuando el asesor económico del presidente Donald Trump, Larry Kudlow, dijo que ambos países están "negociando".



El índice general Topix avanzó un 1,1%, a 1.724,61 puntos, con un alza de 28 de sus 33 subsectores. Los fabricantes de maquinaria de precisión, compañías inmobiliarias y bancos tuvieron un desempeño destacado.



Terumo Corp mejoró un 3,9%, Canon Inc trepó un 2,3%, Mitsubishi Estate ganó un 2,3%, mientras que Mitsubishi UFJ Financial Group y Sumitomo Mitsui Financial Group avanzaron ambos un 1,9 por ciento.



El fabricante de salsa de soja Kikkoman Corp repuntó un 3,1% por esperanzas de menores costos de importación.



Los precios de la soja se desplomaron un 2,2% después de que China anunció planes de imponer aranceles a importaciones claves estadounidenses como esta semilla oleaginosa, la carne de vacuno y el maíz en represalia por la decisión de Estados Unidos de gravar la entrada de bienes chinos por valor de 50.000 millones de dólares.